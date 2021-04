Hannover haalt de ‘Hollandse GP-genen’: drie hengsten in Verden goedgekeurd

In Der Hannoveraner (het Hannoveraanse verbandsorgaan) staat in de editie van deze maand een zeer uitgebreid artikel over de Nederlandse fokkerij (lees hier meer). Daarin stelt het stamboek vast dat er in Nederland vanaf de intrede van de gespecialiseerde fokkerij direct op het fokdoel Grand Prix is geselecteerd en dat Hannover daar best wat van kan gebruiken. Deze week werd direct de daad bij het woord gefokt in Verden: drie hengsten met Nederlands bloed werden goedgekeurd.