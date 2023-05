Hannover leidt verlies van ruim een miljoen in 2022

Dat het Hannoveraanse stamboek het fokprogramma liberaliseert en de komende hengstenkeuring opent voor niet-Hannoveraans of Rijnlands geregistreerde hengsten werd door het stamboek zelf gepresenteerd als hoofdthema van de ledenraadsvergadering. Die stap kan te maken hebben met de werkelijke zorgen van het stamboek: Hannover leed een flink verlies leed in 2022. Er werd in Verden 1.004.201,74 euro minder omgezet dan begroot.