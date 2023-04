Hannover: Secret-zoon voor 82.000 euro naar Mexico

De Secret-zoon Salt Lake City is op de online veiling van het Hannoveraner Verband met 82.000 euro de topper van de veiling geworden. De driejarige ruin, nauw verwant aan de vorig jaar in Mecklenburg goedgekeurde hengst Soho, kwam voor dat geld in handen van Mexicanen. Ook de voor 39.500 euro afgeslagen Brillant (Benicio x Le Primeur) gaat naar Mexico.

Black Label (Bourbon x Ampère) bracht het één na hoogste bedrag van 44.000 euro op. De driejarige zwarte ruin is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Cleopatra (Carol Robinson, Canada) en mag zijn carrière in Spanje vervolgen. De voor 39.500 euro verkochte Brillant is een volle broer van het internationale Grand Prix-paard Ballando (Katie Duerrhammer, Verenigde Staten). Der Didi (Dohnanyi x Imperio) en Egon (Escolar x Royal Blend) gingen beide voor 36.000 euro van de hand.

42.000 euro voor Diaron-zoon

Desfaction (Diaron x Satisfaction I) werd met 42.000 euro het duurste springpaard. Hij blijft voor dat geld in Duitsland. Double V (Diamant de Plaisir I x Cornet Obolensky) werd voor 38.000 euro afgeslagen. De merrie gaat naar Zweden.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl