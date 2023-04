Hannover stelt hengstenkeuring (eindelijk) open voor hengsten van andere stamboeken

De fokkers van het Hannoveraanse stamboek maken, net zoals alle fokkers van (bijna) alle andere andere warmbloedstamboeken, natuurlijk al lange tijd gebruik van hengsten van allerlei stamboeken. Zo is er binnen de Hannoveraanse dressuurfokkerij veel invloed van bijvoorbeeld Vivaldi. Toch was het stamboek tot op heden nog vrij gesloten. Daar komt nu verandering in: op de ledenraadsvergadering is afgelopen maandag besloten dat de keuring wordt opengesteld voor hengsten van alle stamboeken.

In een persbericht over de ledenraadsvergadering waarbij een algehele liberalisering van het fokprogramma schrijft het stamboek: “De keuringen en fokprogramma’s worden opener en liberaler vormgegeven, met meer individuele mogelijkheden voor de fokkers.”

Openstellen keuring

Een onderdeel van het liberaliseren van het fokbeleid was het openen van de keuring voor hengsten uit andere populaties dan Hannoveranen en Rijnlanders. De ledenraad stemde voor het openen van de keuring. In november (dressuur) en december (springen) 2023 staan ​​de Hannoveraanse keuring dus open voor andere rijpaardpopulaties.

Merk niet afvlakken

Het stamboek wil er voor waken dat de waarde van het Hannoveraanse merk niet afneemt. “Bij alle liberalisering mag het Hannoveraanse merk niet afvlakken en dus mag selectie niet achterwege blijven, maar we willen niet langer bepaalde fokkersgedachten uitsluiten.”

Het Hannoveraanse stamboek wil er voor zorgen dat fokkers ook met niet-Hannoveraanse hengsten weloverwogen keuzes kunnen maken en zet in op het geven van zoveel mogelijk informatie.

Deelname aan IAHF

Daarnaast maakte het Hannoveraanse stamboek bekent dat zij vanaf nu ook deelneemt aan het IAHF (International Association of Future Sporthorse Breeding) en aandeelhouder is geworden. Dit samenwerkingsverband van Duitse stamboeken (Oldenburger Verband, het Trakehner Verband, het Holsteiner Verband en Westfalen) investeert in wetenschappelijke projecten die de sportpaardenfokkerij vooruit kunnen brengen.

Genoomfokwaarden

Het IAHF zet vooral in op genoomfokwaarden. “Genoomselectie is het sleutelwoord: bepaalde kenmerken van paarden, die meerdere jaren zijn vastgelegd met behulp van de lineaire beschrijving, moeten genetische markers krijgen om er nog beter mee te kunnen werken in de fokkerij. De gezondheid van de paarden, met name het voorkomen van erfelijke ziekten, en de betere voorspelbaarheid van de gewenste eigenschappen in de rijpaardfokkerij stonden en staan ​​centraal”, stelde IAFH in eerder persbericht.

Bron: Hannoveraner Verband