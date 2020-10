Hannover uit fikse kritiek: ‘zulke sprongen willen wij niet’

De fokkerijleider van het Hannoveraanse stamboek, Ulrich Hahne, heeft fikse kritiek geuit op hoe hengsten zijn voorgesteld bij collegastamboeken Oldenburg-International en Westfalen. "We waren verrast door de beelden bij het vrijspringen bij onze collegestamboeken."

“Wij hebben de voorselecties in Vechta en Münster-Handorf gevolgd en maken ons zorgen. Na de goede indruk die we hadden bij onze voorselectie, waren we verrast door wat we daar zagen. In onze keurcommissie zijn we het eens dat we zulke beelden in Verden niet willen volgende week, zowel vanuit welzijns- als selectie-oogpunt.”

Appel aan inzenders

“We doen een appel aan alle inzenders om de hengsten zo te presenteren dat de natuurlijke aanleg te zien is. Hengsten die niet te beoordelen zijn, worden de ring uitgestuurd.”

