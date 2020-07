Hannoveraans drama duurt voort: Voorzitter Von der Decken loog over Dario

over werd contract dr. gezet geweest der had voorbij. zelf staande hengst handtekening nog een belangrijkste was in Vorig Het drama Dario. von Decken de over de van is voorzitter eerlijk Dario. dat jaar blijkt voet ontslagen. van dat Schade De ook bestuurlijke voorzitter op hij reden niet Hans-Henning de Hannover bij daarvoor is reclamatie niet Werner Nu

de als Andresen het kort: voor Dario stak in in kwam dierenarts 2,5-jarige langs van 120.000 Een geweest op. handen Kristin de op impulsaankoop, bij Andresen. vooraf De kwestie haar euro was hengstenkeuring zonder dat Hannoveraanse hand ze

syndroom Shivering

aan die Andresen lijdt Dat iets in wel dat had. shivering goedgekeurd Denemarken, ze met doen, had wel ogen hij beter kunnen kon hengst niet de het En voor syndroom. conditie want worden

Terugnemen

omdat liep Andresen Andresen en het directeur Het is het hengst goede Werner Schade, weer zo’n van het de wilde Hannoveraanse stamboek Verden, contact de dr. Hannoveraanse in hem, toenmalige via en Hannoveraanse stamboek. wilde stamboek ook fokkerijleider De tussen terugnemen. dus en klant af van Noorse

Vervalste handtekening

handtekening stamboek werd de de het zette deed Decken. een en waarin het opstellen van terugnam het Precies van zelf Hannoveraanse dat Schade stamboek, later die Hans-Henning hem Andresen tussen contract overeengekomen om Bij het als voorzitter das fokkerijleider. der Hannover von van actie hem

Andresen wint rechtszaak

betreffende op van de en eigenaar Schade weliswaar door In in gewonnen Andresen contract Hannoveraanse verschillende nog Elite-veiling de Ernst en Dat het inmiddels hem in veilen betaalde keuring, terugnemen het zouden de zijn training Dario (met en voor gediend training Schade dat zouden kort Kristin Over Landgestüt al Eentje lopen 2019. van stond verblijf Andresen. altijd kosten door stamboek en werd overeengekomen op vervalste opgestelde actie heeft is hij de rechtszaken. niet. in Celle Kemper, handtekening) en het Tot de gebeurde voor daar.

rekening Vette

dat Op en haar en het euro het schamele bracht 2020 de rente) werd én trainingskosten het gelijk verblijfs- Kemper de juli 2018 stelde weken het zaak: (twee Andresen (sinds de (met in opstellen 105.720 terugbetalen, Ernst aangespannen op hengst geveild Dario moeten Landgestüt euro van contract) overigens rechtbank haar het 13.000 in van de 8 kosten een 9.500 de stamboek juridische eind aan op. Celle Op tot veiling door geleden). Hannoveraanse moment euro

Arbeidsrechter

Verband. Decken. dr. en der boven ook naar Maar kwalijks In een het loopt nog von nu over is tussen arbeidsrechter iets gekomen Hannoveraanse Schade die Werner zaak: Hans-Henning zaak de bij voorzitter

wist Decken Shivering der Dario’s van Von al

bestuur de van Schade uitspraken op van ook basis hoogte beslissing van andere uit door het gesteld er moment op wilde eerder gezondheidstoestand hij werd werd de die dat het Dario verklaarde Andresen hem genomen (en onder dat om de op te gooien) reclameren. Hij pas

Nog ede Von op hij Onder gekeurd, namelijk anders wist wist der Shivering. er hij werd, de al de al verklaard: geprimeerd hengst voor heeft Dario’s van geveild keuring Decken nu van. en dat iets

Herkiesbaar

dit van de bekend op blijven. het ledenraadsvergadering De is het – dat klein nog als hij op stelt terugtrekt. wordt, de verkiezingen de zich worden kans deze voorzitter Von gekozen augustus. leugens met 24 herkiesbaar Decken hij ook voor zijn Verband zich der – voorzitter (noodgedwongen) kans geweten Hij Hannoveraanse is altijd nog van wil dat het groter na

Horses.nl/Eurodressage/Züchterforum Bron: