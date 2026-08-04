Hannoveraans Kampioenschap: Benjamin Franklin overtuigt met 9,02 gemiddeld

Savannah Pieters
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Hannoveraans Kampioenschap: Benjamin Franklin overtuigt met 9,02 gemiddeld featured image
Janina Tietze met Benjamin Franklin. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de Emloher Reitertage werden afgelopen week verschillende Hannoveraanse Kampioenschappen gehouden. Daar werden vier springkampioenen en drie dressuurkampioenen gehuldigd. Vooral veel indruk maakte de winnaar van de vijfjarige dressuurpaarden: Benjamin Franklin (Bon Vivaldi NRW x Royal Blend) die een 9,02 gemiddeld behaalde.

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