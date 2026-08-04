Hannoveraans Kampioenschap: Benjamin Franklin overtuigt met 9,02 gemiddeld

Op de Emloher Reitertage werden afgelopen week verschillende Hannoveraanse Kampioenschappen gehouden. Daar werden vier springkampioenen en drie dressuurkampioenen gehuldigd. Vooral veel indruk maakte de winnaar van de vijfjarige dressuurpaarden: Benjamin Franklin (Bon Vivaldi NRW x Royal Blend) die een 9,02 gemiddeld behaalde.
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Dressuurpaarden
Vijfjarigen
- Franklin Royal Vivaldi – Tietze (Bon 9,02 x Benjamin Janina NRW met Classic)
- Hanna x Vinario met Kazmierczak 8,08 (Vitalis – Moritz) St.
- Dream Dynamic’s 7,90 Exclusive (Dynamic Belissimo – M) x
Zesjarigen
- (Fürst Kira met Goerens-Ripphoff 8,42 x Fürst – Sandro Romancier FRH Hit)
- (Valverde Valhalla – Berwe x Stedinger) Lena 8,28 NRW met
- met Thomas I) For x 8,16 – Sinato (Secret Schulze Romance
Zeven- en achtjarigen
- Leonie – Richter met 72,857% Benetton NRW Valetta x (Valverde FRH) Dream
- x Klein – Benicio) Martillo met 70,452% Melanie (Don Donicio
- Alvaro 69,738% (Secret Sesimbra Fidertanz) Roquet met Alminana x –
Springpaarden
Vierjarigen
- Pompeja x Harm met Diarado) (Perigueux – 8,80 Wiebusch
- de Zeshoek Ogano Elle’la x Vie met Thies – Sitte) Johannsen 8,70 (Eldorado van
- x Chacol 8,60 Lena – Colman) Ehrhardt Bue met (Chacoon
Vijfjarigen
- I’m Neuberg Special x Muze) Semilly Dias met (Diamant de Antonia de
- Baloubet (Conthargos x met Claire du Ottens Rouet) Amelie
- WB Müller-Rulfs Blue met Contagio) x Caja (Chacoon Eric
Zesjarigen
- JL met White 0/66,23 Josch Cent) Löhden Cloudy (Checkter x
- MN met Toulon) Jasper 0/69,61 Upperville (Untouchable x – Kools
- VHP – Bella Cascadello) Antonia Donna x Z (Don met 0/69,20 Neuburg
Zeven- en achtjarigen
- Johannsen Z) (Heartbeat Hey Cicero Thies x Johnson met
- Top Hans-Jörn (Grey Harvest met x Ottens Shaman’s Stolzenberg)
- x Canstakko) met Nut Plate (Glasgow van FRH Ginger Julia Merelsnest ’t
Bron: Horses.nl/Hannover
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