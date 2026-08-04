Hannoveraans Kampioenschap: Benjamin Franklin overtuigt met 9,02 gemiddeld

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Dressuurpaarden

Vijfjarigen

Franklin Royal Vivaldi – Tietze (Bon 9,02 x Benjamin Janina NRW met Classic) Hanna x Vinario met Kazmierczak 8,08 (Vitalis – Moritz) St. Dream Dynamic’s 7,90 Exclusive (Dynamic Belissimo – M) x

Zesjarigen

(Fürst Kira met Goerens-Ripphoff 8,42 x Fürst – Sandro Romancier FRH Hit) (Valverde Valhalla – Berwe x Stedinger) Lena 8,28 NRW met met Thomas I) For x 8,16 – Sinato (Secret Schulze Romance

Zeven- en achtjarigen

Leonie – Richter met 72,857% Benetton NRW Valetta x (Valverde FRH) Dream x Klein – Benicio) Martillo met 70,452% Melanie (Don Donicio Alvaro 69,738% (Secret Sesimbra Fidertanz) Roquet met Alminana x –

Springpaarden

Vierjarigen

Pompeja x Harm met Diarado) (Perigueux – 8,80 Wiebusch de Zeshoek Ogano Elle’la x Vie met Thies – Sitte) Johannsen 8,70 (Eldorado van x Chacol 8,60 Lena – Colman) Ehrhardt Bue met (Chacoon

Vijfjarigen

I’m Neuberg Special x Muze) Semilly Dias met (Diamant de Antonia de Baloubet (Conthargos x met Claire du Ottens Rouet) Amelie WB Müller-Rulfs Blue met Contagio) x Caja (Chacoon Eric

Zesjarigen

JL met White 0/66,23 Josch Cent) Löhden Cloudy (Checkter x MN met Toulon) Jasper 0/69,61 Upperville (Untouchable x – Kools VHP – Bella Cascadello) Antonia Donna x Z (Don met 0/69,20 Neuburg

Zeven- en achtjarigen

Johannsen Z) (Heartbeat Hey Cicero Thies x Johnson met Top Hans-Jörn (Grey Harvest met x Ottens Shaman’s Stolzenberg) x Canstakko) met Nut Plate (Glasgow van FRH Ginger Julia Merelsnest ’t

Bron: Horses.nl/Hannover