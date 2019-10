Hannoveraanse stamboek onderzoekt blunder veiling

De kop 'irritaties op de Hengstmarkt-veiling worden opgehelderd' boven een persbericht doet vermoeden dat het Hannoveraanse stamboek met een verklaring komt over de onbegrijpelijke blunders die afgelopen zaterdag door veilingmeester Bernd Hickert werden begaan in de veiling van Confess Color (Cadeau Noir x Licosto). De hengst werd voor 1,89 miljoen euro aan Gestüt Bonhomme geveild, terwijl Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand volgens een eigen verklaring 1,9 miljoen hadden geboden. Die verklaring blijft nog op zich wachten, op dit moment wordt de kwestie nog onderzocht.

Voor nu moet Schockstrand (en het publiek) het doen met een mea culpa op de website van het Hannoveraanse stamboek: “We bieden onze excuses niet alleen aan het publiek aan, maar in het bijzonder aan de genegeerde bieders Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand. We betreuren het dat het in de slotfase van de veiling tot onduidelijkheden en verwarring is gekomen.”

Intern onderzoek

De directie van het Hannoveraanse stamboek ziet het als haar opgave om de blunder te verklaren. Op dit moment wordt de kwestie intern onderzocht. “Vanzelfsprekend is er is ons veel aan gelegen om de terecht bekritiseerde punten te verklaren.”

Bron: Hannoveraner.com