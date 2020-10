Hannoveraanse Daylight gekroond tot merrie van het jaar

Daylight werd zaterdag op de hengstenkeuring in Verden uitgeroepen tot Hannoveraanse merrie van het jaar. De 20-jarige vosmerrie van De Niro heeft deze eer vooral te danken aan haar zoons Fats Domino en Flanell (beide v. Fidertanz) die goede prestaties in de dressuursport neerzetten.

De dochter van De Niro werd geboren in de stallen van Wilhelm Klausing. Op 4-jarige leeftijd slaagde Daylight voor de merrietest in Hoya. Bij deze fokmerrietest toonde ze haar dressuuraanleg, maar maakte ze ook veel indruk bij het vrijspringen. De Staatspremiemerrie werd in 2004 als fokmerrie geveild in Verden en aangekocht door de familie Brenninkmeijer. Daarna werd de merrie op Klosterhof Medingen ingezet voor de fokkerij.

Fats Domino

Fats Domino (v. Fidertanz) werd in de sport uitgebracht door Fabienne Müller-Lütkemeier van mei 2016 tot november 2018. In mei 2017 won de combinatie de Intermediaire A/B met 71.833% en 71.619%. In november 2018 werd de ruin uitgebracht in de Grand Prix.

Flanell

De 9-jarige Flanell (v. Fidertanz) groeide op bij Klosterhof Medingen. In 2013 werd hij gekroond tot premie-hengst bij de keuring in Verden. Als Lichte Tour-paard is Flanell met Kathleen Kröncke op weg naar het hoogste niveau.

Bron: Horses.nl/Hannoveraner Verband