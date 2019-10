Hannoveraanse fokkerijleider kritisch op eigen fokkkerij

De nieuwe Hannoveraanse fokkerijleider, Ulrich Hahne, laat in het Hannoveraanse stamboekblad een nieuw geluid klinken. In een column steekt hij niet de loftrompet, maar zegt hij dat het beter moet. "Over de Europese Kampioenschappen in Rotterdam kunnen we vanuit Hannoveraans zicht niet tevreden zijn. Slechts een Hannoveraan met medailles is niet genoeg."

De enige medaille werden verdiend door Showtime FRH (v. Sandro Hit) van Dorothee Schneider. Bij het springen was er geen enkele Hannoveraanse medaille. “Wat betreft het springen zijn de redenen voor het uitblijvende succes vast verscheiden. De ene zal zeggen dat het aan het weinig flexibele fokbeleid van Hannover ligt, de ander wijt het juist aan het meer open fokbeleid van de laatste tien jaar. We moeten ons afvragen hoe we er voor kunnen zorgen dat jonge paarden op de juiste weg komen naar de topsport. Daarnaast zijn we bezig met het veranderen van de beoordelingscriteria voor springpaarden.”

Resultaten uit het verleden

“Rotterdam heeft ons bij de dressuurpaarden ook laten zien dat resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst bieden. Ook hier moeten we kritisch kijken naar onze beoordelingscriteria en deze eventueel aanpassen.”

Relatief weinig paarden

“In totaal waren er relatief weinig Hannoveranen op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Dat was anders bij het EK voor eventingpaarden en daar waren er ook drie medailles voor Hannoveranen.”

Betere paarden

“We moeten ons afvragen hoe we nog betere paarden kunnen fokken en vervolgens actie ondernemen.”

Bron: Hannoveraner