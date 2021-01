Hannoveraanse keuring gesplitst en later in seizoen met oog op dierenwelzijn

De Hannoveraanse hengstenkeuring in oktober zoals men het evenement kende is verleden tijd. Het Hannoveraanse stamboek heeft een nieuw keuringssysteem gepresenteerd: vanaf dit najaar zijn er twee keuringen (dressuur en springen gesplitst) én de keuringen worden uitgesteld. De keuring voor dressuurhengsten staat begin november op de agenda en de keuring voor springhengsten begin december.

De Duitse stamboeken zijn gedwongen om met een alternatief keuringssysteem te komen omdat het keuren van hengsten op 2,5-jarige leeftijd niet met de nieuwe ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn te verenigen is.

Vier alternatieven

Op basis van die richtlijnen stelde de Duitse paardensport en fokkerijkoepel FN vier alternatieve keuringssystemen voor:

Een herfstkeuring voor 2,5-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen (zoals nu gebruikelijk in Duitsland)

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen aan de hand/vrijbewegen/vrijspringen

Een voorjaarskeuring voor 3-jarigen (op z’n vroegst in april) onder het zadel

Een herfstkeuring voor 3,5-jarigen onder het zadel

Geen zadelkeuring

Als eerste Duitse stamboek heeft Hannover één van die voorstellen concreet uitgewerkt. Daarbij heeft het bestuur van het stamboek besloten om vast te houden aan de herfstkeuring voor 2,5-jarigen. Eén van de argumenten daarbij was dat de jonge hengsten voor een zadelkeuring veel intensiever voorbereid moeten worden dan voor een keuring aan de hand/vrij in de kooi.

Geen voorselectie meer in september

Om toch een stap te zetten met betrekking tot het welzijn van de 2,5-jarigen heeft het Hannoveraanse stamboek besloten om de keuring uit te stellen. De keuring voor dressuurhengsten staat dit jaar van 4-6 november op de agenda en de keuring voor springhengsten van 2-4 december.

De voorselectie voor de keuring is zo niet langer in september, maar begin (dressuurhengsten) en eind (springhengsten) oktober. Respectievelijk een maand en bijna twee maanden later dan voorheen het geval was. Bovendien mogen laat in het seizoen geboren hengsten niet deelnemen aan de herfstkeuring.

Richtlijnen

Daarnaast wil het Hannoveraanse stamboek richtlijnen ontwikkelen met betrekking tot de voorbereiding van de hengsten. Volgens Hannover is de tijd rijp om de Hannoveraanse hengstenkeuring te vernieuwen, ook al is de oktober-keuring een instituut in de fokkerij. “Mede door de discussie over vanaf welke leeftijd met de paarden wordt gewerkt en de daarmee verbonden gedachten over dierenwelzijn.”

