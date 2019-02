Hannoveraanse Stakkato-Preis voor Stakkato-zoon

Waar er bij de jonge dressuurhengsten vijf paarden een Weltmeyer-Preis kregen uitgereikt, was er bij de Hannoveraner springhengsten eentje die met een prijs werd geëerd in Verden. De zesjarige Stakkolensky kreeg in Verden de Stakkato-Preis voor de beste jonge springhengst van dit jaar.

De door Karl-Henning Rollwage uit Bockenem en Gestüt Lichtenmoor uit Heemsen gefokte voshengst blonk uit in beide sporttesten, die hij heeft gelopen en kwam met 9,04 en 9,17 punten uit de testen.

Beste vierjarige

Stakkolenksy (Stakkato x Cornet Obolensky x Cordalmé Z) was met een 9,04 gemiddeld de beste vierjarige springhengst in Verden in maart 2017. Hij kreeg een 8,2 voor de galop, een 9,5 voor het vermogen, een 9,3 voor de manieren en twee 9’s voor de rittigkeit en de aanleg als springpaard.

Een maand later in Schlieckau kwam de hengst gemiddeld uit op een 9,15 voor de springonderdelen.

Overwinningen

In de sport heeft Stakkolensky inmiddels ook al successen op zijn naam geschreven. De hengst heeft al vier overwinningen op zijn naam staan in jonge springpaarden rubrieken.

Bron: Hannoveraner Verband