Hannoveraner Verband komt met online veiling

Eind augustus begint de eerste online veulenveiling van het Hannoveraner Verband, de Verdener Online Auktion. Hiermee hopen ze het bereik van de fokkers te kunnen vergroten tot over de landsgrenzen.

Het motto van deze nieuwe veiling is ‘de toekomst begint nu’ en hiermee wil het Hannover Verband een collectie veulens aanbieden die ook voor kopers uit het buitenland vanuit huis te bezichtigen en kopen zijn. De veulens worden met foto- en videomateriaal getoond. Ook is er informatie over de afstamming beschikbaar en kunnen geïnteresseerden medische informatie inzien. Op deze manier wordt een zo groot mogelijke transparantie geboden.

Eind juli worden de aangeboden veulens gefotografeerd en gefilmd. Veilingmeester Jörg-Wilhelm Wegener vertelt: “we kijken enorm uit naar de eerste Verdener Online Auktion”.