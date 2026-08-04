Hewart von der Decken-Schau: Kampioenen van Bonds en Diacontinus

Savannah Pieters
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Hewart von der Decken-Schau: Kampioenen van Bonds en Diacontinus featured image
Beautiful Vibe (v. Bonds). Foto: Hannover/Fellner
Door Savannah Pieters

Op de Herwart von der Decken-Schau, de Hannoveraanse Elitekeuring in Verden, zijn de beste Hannoveraanse merries van het jaar aangewezen. Bij de dressuurmerries ging de kampioenstitel naar Beautiful Vibe (Bonds x Christ, fokker Sebastian Kopp). Bij de springmerries werd Dieke (Diacontinus x Lincolm, fokker Christa Westermann) uitgeroepen tot kampioene.

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