Hewart von der Decken-Schau: Kampioenen van Bonds en Diacontinus

Op de Herwart von der Decken-Schau, de Hannoveraanse Elitekeuring in Verden, zijn de beste Hannoveraanse merries van het jaar aangewezen. Bij de dressuurmerries ging de kampioenstitel naar Beautiful Vibe (Bonds x Christ, fokker Sebastian Kopp). Bij de springmerries werd Dieke (Diacontinus x Lincolm, fokker Christa Westermann) uitgeroepen tot kampioene.
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reservekampioen Escalita
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springmerries Dieke kampioenDieke Foto: (v. Hannover/Fellner Diacontinus).
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Noblesse voor Reservetitel S
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Uitslag dressuurmerries.
Uitslag springmerries.
Horses.nl/Hannover Bron:
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