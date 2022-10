HK BHHS: Desperados FRH-zoon Ducati kampioen

Op de hengstenkeuring van de British Hanoverian Horse Society (BHHS) op woensdag 26 oktober is Ducati (Desperados FRH x Sir Donnerhall I) tot kampioen uitgeroepen. Reservekampioen werd Wild Romantic (Wild Child x For Compliment).

De in Duitsland woonachtige Johann-Hinrich Koj fokte Ducati uit de veelzijdige Oldenburger elite-merrie Feldgoldchanti. Deze merrie was actief in de dressuur, eventing en springsport. Ducati is inmiddels in bezit van de Brit Sean White.

De reservekampioen van de hengstenkeuring is gefokt door Lynne Crowden van Woodlander Stud. De moeder van Wild Romantic is For Your Love, een halfzus van de goedgekeurde hengst Wavavoom. Deze hengst is ook de vader van Wild Child, de vader van Wild Romantic.

Bron: Horses.nl/BHHS