HK Hannnover: 70 hengsten geselecteerd, Dynamic Dream topaanvoerder

Rond de 180 hengsten werden deze week voorgesteld op de voorselectie voor de Hannoveraanse keuring. De Hannoveraanse hengstenkeuringscommissie selecteerde 70 hengsten (onder voorbehoud van de veterinaire keuring) voor de hengstenkeuring in Verden (2-4 november). Helgstrands Dynamic Dream (v. Glock's Dream Boy) is topleverancier, uit zijn eerste jaargang werden zeven hengsten (12 aangeboden) geselecteerd.

De lijn van de preferente KWPN-hengst Vivaldi domineert opnieuw de keuring in Hannover. Naast de zeven Dynamic Dreams (v. Dream Boy – Vivaldi) komen nog eens 17 hengsten uit de V-lijn van Vivaldi. Daaronder twee hengsten uit de eerste jaargang van Von und Zu (v. Vitalis, drie aangeboden), eentje uit de eerste jaargang van KWPN-hengst Monte Carlo TC (v. Dream Boy), eentje uit de eerste jaargang van In My Mind, drie uit de tweede jaargang van Viva Gold (v. Vivaldi), twee uit de tweede jaargang van Valdiviani (v. Veneno), twee uit de tweede jaargang van Vaderland, en verder drie Vitalissen, een Vivaldos, een Ibiza Dream en een V-Plus.

6 keer Secret, 13 keer Sezuan

De lijn van Sezuan (Blue Hors Zack-Rousseau)is ook goed vertegenwoordigd met zes Secrets (daarvan twee uit de fokkerij van Secret-eigenaresse dr. Christine Feichtinger uit Liechtenstein), drie hengsten uit de eerste jaargang van So Perfect (vijf aangeboden), twee So Unique’s, een Janeiro Platinum en een Shu Fu. Dertien hengsten uit de lijn van Sezuan dus.

De door Emmy de Jeu gefokte cat.nr 70 (v. So Unique) Foto: Hannoveraner Verband e.V.

Eén van de geselecteerde So Unique’s werd gefokt in Nederland: cat.nr 70 (mv. Don Romantic x Contango) werd gefokt door Emmy de Jeu.

Helgstrand-hengsten

Overall is de invloed van Helgstrands hengstenstation groot op deze keuring. Van de 70 geselecteerde hengsten zijn er maar liefst 18 van een Helgstrand-hengst.

Confess Color en Raven

Uit de eerste jaargang van Confess Color (die in 2017 tot grote ergernis van Helgstrand geen deel werd van de Schockstrand-hengstenarmada) werden zes hengsten aangeboden, twee daarvan werden geselecteerd. Uit de eerste jaargang van de Westfaalse premiehengst Raven werden in Hannover ook twee hengsten geselecteerd (vijf aangeboden).

