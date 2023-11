Veiling HK Hannover: Zes over de ton, Van Uytert en Brouwer kopen een Secret

De veiling op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden kwam wat moeizaam op gang. Uiteindelijk gingen zes van de 45 hengsten in de veiling over de ton. Topper werd de premiehengst cat.nr 5 (v. Bon Courage), die werd aangekocht door Ellen Schulten-Baumer. Joop van Uytert en de gebroeders Brouwer kochten voor 47.000 euro de goedgekeurde cat.nr 39 (Secret x Spörcken), die Secret USB gaat heten.

Met de afwezigheid van de Denen (Helgstrand/Schockemöhle en Blue Hors) die de hengstenveilingen in de afgelopen jaren in (soms bizarre) hoogten dreven, lag het in de lijn der verwachtingen dat de Hannoveraanse veiling dit jaar geen records zou breken. Daar kwam bij dat de te koop staande hengsten van deze jaargang zowel qua kwaliteit als röntgenologische gezondheid regelmatig te wensen over lieten.



Secret x Spörcken naar Nederland

Joop van Uytert en de gebroeders Brouwer kochten aan het einde van de veiling voor 47.000 euro de goedgekeurde cat.nr 39 (Secret x Spörcken), die Secret USB gaat heten.



Mooie prijzen voor ‘Nederlandse’ hengsten

De goedgekeurde cat.nr 15 (Danciero x Romanov) van Nils Kramer uit Liessel zorgde voor een kleine opleving van de veiling en werd afgeslagen voor 86.000 euro.

Nog duurder werd de door Emmy de Jeu gefokte cat.nr 47 (So Unique x Don Romantic), die voor 96.000 euro werd afgeslagen. Cat.nr 47 gaat naar Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen.

Twee niet-premiehengsten over de ton

Twee niet geprimeerde hengsten gingen over de ton. Landgestüt Moritzburg betaalde 106.000 euro voor de veel op moedersvader Sir Donnerhall lijkende cat.nr 50 (Totilas x Sir Donnerhall I) en cat.nr 23 (Dynamic Dream x Lord Loxley) gaat voor 100.000 euro naar Luxemburg.

Prijzen premiehengsten

Cat.nr 5 (Bon Courage x Rotspon) : 170.000 euro (Ellen Schulten-Baumer)

Cat.nr 14 (Dancier Gold x Vivaldi): 150.000 euro (Saksen)

Cat.nr 33 (Le Formidable x Florencio I): 135.000 euro (Holstein)

Cat.nr 40 (Secret x Lord Loxley): 110.000 euro (Aloga Dressage?)

Cat.nr 1 (Benicio x Valentino) : 72.000 euro (Frankrijk)

Cat.nr 13 (Dancier Gold x San Amour I): 55.000 euro

Cat.nr 62 (Von und Zu x Santino): 44.000 euro

Volg de veiling hier

Bron: Horses.nl