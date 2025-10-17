HK Hannover: 55 springhengsten toegelaten tot keuring

De afgelopen dagen werden 124 hengsten (119 2,5-jarigen en vijf oudere hengsten) voorgesteld op de voorselectie voor de Hannoveraanse hengstenkeuring voor springhengsten (28-29 november). 55 hengsten werden toegelaten tot de hoofdkeuring, daaronder drie zonen van de Holsteiner keuringskampioen Esmeraldo en drie zonen van Conthargos.
Bron: Horses.nl
