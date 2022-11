HK Hannover: Veilingstatistiek rooskleuriger dan de werkelijkheid

Met een gemiddelde prijs van 101.826 euro voor de goedgekeurde hengsten, een omzet over de 3 miljoen euro en een topper van 300.000 euro (cat.nr 47 v. Rock Springs) ziet de statistiek van de veiling op de Hannoveraanse hengstenkeuring er goed uit. Maar toch waren er lang niet zo veel kopers in de tent als voorgaande jaren. Buitenlanders kochten weinig in Verden (6 goedgekeurde hengsten en 5 niet-goedgekeurde hengsten).

Dat kopers niet in zo groten getale aanwezig waren of meeboden kan meerdere oorzaken hebben. De op de loer liggende recessie, de kwaliteit van de paarden (en de röntgenfoto’s!) en ook de mogelijkheid om de echte toppers aan te kunnen schaffen.

Een aantal publiekslievelingen van de keuring was niet te koop en het altijd zeer commercieel keurende Hannover besloot dit jaar zelfs drie hengsten te primeren die niet in de veiling kwamen (cat.nr 12 v. Bonds van Blue Hors, cat.nr 13 v. Bonds die naar Landgestüt Celle gaat en cat.nr 31 v. For Romance van Helgstrand). Ook was in de wandelgangen te horen dat er voorafgaand aan de veiling al dealtjes waren gesloten. Iets dat directeur Wilken Treu eigenlijk had uitgesloten in Verden.

Hoe het ook zij, de veiling verliep niet zo rooskleurig als de statistiek doet vermoeden: een aantal (dure) hengsten werd in de veiling teruggekocht en buitenlanders bleven afwezig. Een hengst gaat naar het Verenigd Koninkrijk, eentje naar Spanje, eentje naar Argentinië en zeven naar Denemarken (waarvan maar liefst vier niet-goedgekeurde hengsten).

Helgstrand

Andreas Helgstrand, die zelf met drie hengsten naar de keuring kwam (waarvan er twee werden goedgekeurd en één daarvan met een premie voorzien), heeft zelf bekend gemaakt dat hij op zijn minst twee van die zeven Deense aankopen heeft gedaan. De duurste hengst, cat.nr 47 (Rock Springs x San Remo), gaat naar Helgstrand Dressage en hetzelfde geldt voor de premiehengst cat.nr 48 (Secret x Don Darius). Een WFFS-drager die 120.000 euro opbracht volgens de veilingstatistiek.

Joop van Uytert meldt aan Horses.nl dat hij samen met Helgstrand en Paul Schockemöhle de niet-goedgekeurde cat.nr 52 (So Unique x Lauries Crusador xx) heeft gekocht voor 50.000 euro. Het kan dus goed zijn dat nog meer van de zeven Deense aankopen voortaan hun voer in Vodskov eten.

Opvallende keuze

De veiling in Verden begon met een opvallende keuze: cat.nr 44 (Le Formidable x Destano) werd als eerste hengst – en daarmee de officieuze kampioen waarmee een prijsklapper werd verwacht – geveild. De hengst bracht volgens de veilingstatistiek 161.000 euro op, maar volgens meerdere insiders werd hij afgeslagen aan een online bieder die later beweerde gehackt te zijn. In het persbericht van het stamboek staat dat de hengst naar Baden-Württemberg is verkocht.

Landgestüt Celle

Landgestüt Celle is na deze keuring vier hengsten rijker. Cat.nr 1 (v. Bon Courage), cat.nr 13 (v. Bonds), cat.nr 59 (v. Valdiviani, samen met Landgestüt Schwaiganger) en cat.nr 57 (v. Valdiviani) met Hengststation Hofrogge.

Mooie statistiek

Volgens de veilingstatistiek brachten de goedgekeurde hengsten (23) gemiddeld 101.826,08 euro op, tien hengsten brachten meer dan 100.000 euro op. De goedkoopste goedgekeurde hengst was 23.000 euro. Bij de niet-goedgekeurde hengsten was de gemiddelde prijs 28.782,60 euro. De duurste hengst was hier cat.nr 29 (v. Floriscount).

Klik hier voor alle prijzen

Prijzen premiehengsten

Cat.nr 1 (Bon Courage x Compliment): 191.000 euro (Landgestüt Celle)

Cat.nr 3 (Bon Courage x Lauries Crusador xx): 135.000 euro (VK)

Cat.nr 44 (Le Formidable x Destano) : 161.000 euro (Baden-Württemberg)

Cat.nr 47 (Rock Springs x San Remo): 300.000 euro (Helgstrand Dressage)

Cat.nr 48 (Secret x Don Darius): 120.000 euro (Helgstrand Dressage)

Cat.nr 57 (Valdiviani x Belissimo M): 266.000 euro (Landgestüt Celle & Hengststation Hofrogge)

Overige hengsten die 100.000 of meer hebben opgebracht



Cat.nr 16 (Damaschino x Sir Donnerhall I): 120.000 euro

Cat.nr 25 (Escamillo x Vivaldi): 126.000 euro

Cat.nr 61 (Vitalis x Spörcken): 120.000 euro (Spanje)

Cat.nr 65 (V-Plus x St. Moritz junior): 107.000 euro (Gestüt Tannenhof)

Lees woensdag alles over de Hannoveraanse keuring in De Paardenkrant