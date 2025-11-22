HK Hannover dressuur 2025: 41 hengsten goedgekeurd, acht hengsten geprimeerd

De Hannoveraanse hengstenkeuring voor dressuurhengsten 2025 zit er op. 41 hengsten werden goedgekeurd en acht geprimeerd. Oranje succes was er direct in de eerste ring met drie goedgekeurde zonen uit de eerste jaargang van Opoque. Twee daarvan werden geprimeerd. Meer Nederlands succes was er met de goedkeuring van cat.nr 28 Thumbs Up PP (Vitalis x Toto jr) van fokker Stal Poppelaars en Jörg Hüffer en cat.nr 76 (Fürst Toto x Sir Donnerhall I) van Joop van Uytert. De andere drie Nederlandse inzendingen werden niet goedgekeurd.
= premie Dikgedrukt
Programma
21 november Vrijdag
8.30 driehoeksbaan uur:
15.30 uur: longeren
Zaterdag 22 november
keuring uur: vrijbewegen 8.00 en
uur: 16.30 veiling
Nederlandse inzendingen
14, zijn tot 42, 88 voorselecties 88 79 afgemeld: ontbreken), toegelaten staan de en 84 Onder de (nummers 24 inzendingen. nog de boekje 15, hengsten in hengsten werden Nederlandse vijf vijf het 17, zijn 12, keuring 33, op overgebleven cat.nrs en 75. hengsten eens
het Westfalen Oldenburg inzendingen: altijd Waar in jaren in Dit vijf Nederlandse dat zijn geweest. Hannover bulkt stuks. Nederlanders, de veel van er relatief minder is en jaar al
Joop nu voorselectie. kocht Noordenhoek (Le Sir regelmatig op hengsten geselecteerd: x van in Formidable de hengsten aantal gaf vier hengsten opgegeven Uytert er de Weverwijk-Ginkel al Van maar gefokte een een de A. gefokte Taycan J.H.G.J. interessant ook Hannover, van x Toto Donnerhall door werden Fürst voor en De twee Niro Welcome). en x
drie Donnerhall de (familie overgrootmoeder komt Fürst Shavalou, Gestüt werd Songline gaf gefokt goedgekeurde hengsten: Summertime). Totilas Trakehner Zijn Cyr. x Hämelschenburg De Gribaldi-fokker uit merrie Schwalbenflocke (Sir Saint door Toto x Langels) al en en
10.000 de Florencio) Dronten Oldebroek x door veulen werd als Desperado x gefokte Torino (McLaren Reesink Norel-Prins in van stelt euro uit voor, voor aangeschaft. die D.
Stal Chocolony Poppelaars x HorseTelex-eigenaar x Darlington). PP (Vitalis EQAD) jr Normandi voor Up komt stelt met met Tony Kramer Ferro) Hüffer samen en Jansen de van (Willem door x tenslotte Nils gefokte Thumbs door Jörg Toto de (CEO R. Poppelaars gefokte
(121) Op Zu drie, de (107) zes Secret meeste und Vitalis (de zeven, Vitalis van Fürst (138), voorkeuring (137), afgewezen) veulens Zu Secret de in hengsten voor zetten van op van van zelf veulens), (187 op Von (154 Von Escaneno de en werden Despacito aangemeld voorselectie, Fürst 2023 Hannoveraanse Escaneno Despacito In und de zeven. van voorselectie 2021 veulens), dertien, Belissaro Belissaro en van Hannoveraanse de wereld. negen
in zijn 7) Vivaldi de de beste moet (van waarbij doet Despacito’s, Vitalissen. Belissaro niet aangeboden (van een Tot (van Zu’s, Fürst Vitalissen (weer) de hoofdkeuring ook Hannover worden Escaneno’s, 7) geen Secrets, opgemerkt van Het geen dat de 9) veeldekkers, op twee van zes zes Von 3) V-bloed en Hannoveraanse dus toegelaten (van de (van und (van geregistreerd. van Hannoveraanse zaken aantal Vitalis twee de hengstenkeuring. 13) voert boventoon werden 6)
hier meer: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/hannover/hk-hannover-88-dressuurhengsten-toegelaten-vijf-nederlandse-inzendingen/
