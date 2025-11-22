HK Hannover dressuur 2025: 41 hengsten goedgekeurd, acht hengsten geprimeerd

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
HK Hannover dressuur 2025: 41 hengsten goedgekeurd, acht hengsten geprimeerd featured image
Cat.nr 1 On a Top (Opoque x Bon Bravour) Foto: Christina Beuke
Door Rick Helmink

De Hannoveraanse hengstenkeuring voor dressuurhengsten 2025 zit er op. 41 hengsten werden goedgekeurd en acht geprimeerd. Oranje succes was er direct in de eerste ring met drie goedgekeurde zonen uit de eerste jaargang van Opoque. Twee daarvan werden geprimeerd. Meer Nederlands succes was er met de goedkeuring van cat.nr 28 Thumbs Up PP (Vitalis x Toto jr) van fokker Stal Poppelaars en Jörg Hüffer en cat.nr 76 (Fürst Toto x Sir Donnerhall I) van Joop van Uytert. De andere drie Nederlandse inzendingen werden niet goedgekeurd.

