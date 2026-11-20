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links Handige

Collectie

op Horsetelex Collectie

Livestream

Indeling stokmaten) (met driehoeksbaan

Nederlandse Hengsten fokker en/of eigenaar met een

Renard (Bon / eigenaren: Ampère), Cat.nr Zwaansbroek BV Zwaansbroek Un Baune, Courage Bon Smits Hendrik Stal Stal x Arjan en fokker: 7

Saskia x Beach Boy), Utah Wellerlooi Cat.nr Heusden / en fokker: Glock’s (L’Avenir 35 Eigenaar: Gerrits-Poel, Knoops, Gerrits Dream Karel D.H.J.S.

My 36 / Kampen Loos (L’Avenir Unchain Cat.nr Gerrits x Saskia en fokker: Vitalis), fokker, Heart Willem en Franka Karel van Eigenaar:

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/hannover/hk-hannover-dressuur-68-hengsten-toegelaten-daaronder-kwpn-veulenkampioen-2024/