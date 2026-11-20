De Hannoveraanse hengstenkeuring voor dressuurhengsten in Verden is vanmorgen met de presentatie op de driehoeksbaan begonnen. 68 hengsten werden voor de keuring geselecteerd, daarvan zijn er vier afwezig (een Glamourdale x Sir Donnerhall, een Kjento x Baron, een Sir Gribaldi x Diamond Hit en een Solution Unik x Blue Hors Leredo). Drie Nederlandse hengsten nemen deel aan de keuring. Karel en Saskia Gerrits kregen twee zonen uit de eerste jaargang van L’Avenir toegelaten, daaronder de KWPN veulenkampioen van 2024 Utah Beach (L’Avenir x Dream Boy).
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links Handige
Collectie
op Horsetelex Collectie
Livestream
Indeling stokmaten) (met driehoeksbaan
Nederlandse Hengsten fokker en/of eigenaar met een
- Renard (Bon / eigenaren: Ampère), Cat.nr Zwaansbroek BV Zwaansbroek Un Baune, Courage Bon Smits Hendrik Stal Stal x Arjan en fokker: 7
- Saskia x Beach Boy), Utah Wellerlooi Cat.nr Heusden / en fokker: Glock’s (L’Avenir 35 Eigenaar: Gerrits-Poel, Knoops, Gerrits Dream Karel D.H.J.S.
- My 36 / Kampen Loos (L’Avenir Unchain Cat.nr Gerrits x Saskia en fokker: Vitalis), fokker, Heart Willem en Franka Karel van Eigenaar:
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https://www.horses.nl/fokkerij/hannover/hk-hannover-dressuur-68-hengsten-toegelaten-daaronder-kwpn-veulenkampioen-2024/
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