Op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden betaalde Landgestüt Moritzburg 140.000 euro voor de premiehengst cat.nr 92 (Chardonnay x Lord Pezi). De door de VDL Stud voorgestelde cat.nr 106 (Esmeraldo x Brantzau VDL) werd voor 75.000 euro verkocht aan Landgestüt Celle en de in Nederland door familie Gotink gefokte cat.nr 104 (Drummer 2000 TN Z x Zambesi TN) werd voor 45.000 euro afgeslagen aan een koper uit Oezbekistan.
de Er de hengsten. onder kwam hengsten Het kwamen gemiddelde Twintig goedgekeurd, op de niet-goedgekeurde hamer. uit euro, zeventien goedgekeurde 44.875 37 20.235 daarvan tegenover van waren voor euro niet. hengsten
Hannover premiehengsten Prijzen 2026 springen
Lord 140.000 (Landgestüt euro Cat.nr 92 (Chardonnay Moritzburg) Pezi): x
(Esmeraldo eigenaar: 106 Brantzau), Bears: Celle) VDL Cat.nr 75.000 (Landgestüt Stud, euro x
Cat.nr x 64.000 (Tiebreaker euro Blue): (Oostenrijk) Chacoon 119
euro 53.000 (Cador Cat.nr Comte): 84 x
95 Cat.nr (Cornet euro 48.000 Obolensky Kannan): x
47.000 On): Obolensky Come x euro (Cornet 96 Cat.nr
euro x 104 fokker: 45.000 Zambesi), Cat.nr TN (Oezbekistan) Gotink-Menkhorst: G.W.J. 2000 (Drummer
120 x de Kattevennen Obolensky): Cornet Cat.nr van euro (Uricas 38.000
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Bron: Horses.nl
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