Rick Helmink Door

Op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden betaalde Landgestüt Moritzburg 140.000 euro voor de premiehengst cat.nr 92 (Chardonnay x Lord Pezi). De door de VDL Stud voorgestelde cat.nr 106 (Esmeraldo x Brantzau VDL) werd voor 75.000 euro verkocht aan Landgestüt Celle en de in Nederland door familie Gotink gefokte cat.nr 104 (Drummer 2000 TN Z x Zambesi TN) werd voor 45.000 euro afgeslagen aan een koper uit Oezbekistan.