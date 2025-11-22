HK Hannover: Premiehengst van Vivaldos voor 500.000 euro naar Helgstrand

Savannah Pieters Door

Op de veiling van de Hannoveraner Hengstenkeuring is de geprimeerde cat.nr 34 (Vivaldos x Revolution) voor een half miljoen euro afgeslagen. De hengst is verkocht aan Andreas Helgestrand. De Deen, die zich op de Oldenburger Hengstenkeuring nog afzijdig hield in de veiling, kocht ook premiehengst cat.nr 29 (Viva Vitalis x Dante’s Junior) voor 350.000 euro. Cat.nr 28 Thumbs Up PP (Vitalis x Toto Jr.) van fokker Stal Poppelaars en Jörg Hüffer bracht 160.000 euro op.