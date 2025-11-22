HK Hannover: Premiehengst van Vivaldos voor 500.000 euro naar Helgstrand

Op de veiling van de Hannoveraner Hengstenkeuring is de geprimeerde cat.nr 34 (Vivaldos x Revolution) voor een half miljoen euro afgeslagen. De hengst is verkocht aan Andreas Helgestrand. De Deen, die zich op de Oldenburger Hengstenkeuring nog afzijdig hield in de veiling, kocht ook premiehengst cat.nr 29 (Viva Vitalis x Dante’s Junior) voor 350.000 euro. Cat.nr 28 Thumbs Up PP (Vitalis x Toto Jr.) van fokker Stal Poppelaars en Jörg Hüffer bracht 160.000 euro op.
x 34 (Vivaldos cat.nr Dressage) (Helgstrand euro 500.000 Revolution): Premiehengst
Staten) euro x cat.nr 365.000 (Verenigde 22 (Valdiviani Premiehengst Feinrich):
Premiehengst x Junior): (Helgstrand Dressage) 350.000 29 (Viva cat.nr Dante’s Vitalis euro
(Landgestüt Niro): euro 3 (Opoque cat.nr De Celle) x Premiehengst 135.000
32 (Vivaldos (Hof euro Premiehengst Sosath) cat.nr 90.000 De Niro): x
de over 100.000 Andere euro hengsten
Cat.nr euro 120.000 (Groot-Brittannië) x Boss Wilkens): 45 (Donkey
Cat.nr euro x 110.000 Livaldon): 55 (Escaneno
x Cat.nr euro 62 (Extreme Dancier): 140.000 US
inzendingen Prijzen Nederlandse
Poppelaars. Toto & Fokker x Eigenaar: 28 Fokker: Jr.). Cat.nr. Hüffer. (Vitalis Jörg Stal
euro 160.000 Prijs: (Bayern)
x Darlington, R. ggk). Nils 37 (Willem Kramer. Normandi Jansen. niet Fokker: Eigenaar: Cat.nr.
18.000 euro Prijs:
en 84 van (Le Fokkers: De Cat.nr. Eigenaar: Niro, A. Joop niet Uytert. Formidable J.H.G.J. van Weverwijk-Ginkel. x ggk).
Prijs: euro 13.000
x niet D. Norel-Prins. 87 Fokker: Eigenaar: (McLaren Desperado, Reesink Cat.nr. Horses. ggk). van
euro 60.000 Prijs:
Alle prijzen.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.