HK Hannover springen 2025: Volg de keuring live

De Hannoveraanse hengstenkeuring voor springhengsten in Verden begint vandaag met de eerste ronde vrijspringen (warm-up vrijspringen) en de presentatie op de driehoeksbaan. Van de 55 toegelaten hengsten zijn er 52 in het boekje terecht gekomen. Er zijn geen Nederlandse inzendingen op de keuring, wel twee in België gefokte hengsten (de door Peter Sterkens gefokte cat.nr 112 en de door Stal Reukenis gefokte cat.nr 132).
Programma
november 28 Vrijdag
10.00: vrijspringen warm-up
driehoeksbaan 13.30:
Zaterdag november 29
en 8.00 uur: vrijspringen keuring
uur: veiling 17.00
