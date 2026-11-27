De Hannoveraanse hengstenkeuring voor springhengsten begint vandaag met de eerste ronde vrijspringen, gevolgd door de presentatie op de driehoeksbaan (12.30 uur). Voor de Hannoveraanse hengstenkeuring werden 42 hengsten geselecteerd, waarvan er 41 in de catalogus kwamen (één van de drie Chaccothage Blues niet). Van die 41 is er één afwezig: cat.nr 87 (Chacco-Blue x Diamant de Semilly). Vier hengsten met een Nederlandse fokker nemen deel aan de keuring.
x Oldenburg-International hengst. In vertegenwoordigde bij Hannover best komen de Net in werden goedgekeurd, Kalone als vier) vier (van Oldenburg-International was ook Ermitage zonen Kannan) (Catoki Ermitages. vier
van fokker Hengsten Nederlandse
voor Vier in geselecteerd hengsten gefokte de keuring: zijn Nederland
- Fighting 99 (Dallas Alpha). Galatuomo VDL x Fokker: J.W. Cat.nr. Blokland – Utopia
- 2000 Z (Dummer x G TN Cat.nr. Ultravox Gotink-Menkhorst TN). G.W.J. Zambesi 104 Fokker: –
- JM x (Mcallister Cat.nr. Meereboer Fokker: VDL 115 Ursus Vleut). – J.C.
- (Tangelo’s x Cat.nr. 118 Uriah Lufting Hans TZ Son Diablo HX). Fokker: – Don
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Horses.nl Bron:
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