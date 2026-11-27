Rick Helmink Door

De Hannoveraanse hengstenkeuring voor springhengsten begint vandaag met de eerste ronde vrijspringen, gevolgd door de presentatie op de driehoeksbaan (12.30 uur). Voor de Hannoveraanse hengstenkeuring werden 42 hengsten geselecteerd, waarvan er 41 in de catalogus kwamen (één van de drie Chaccothage Blues niet). Van die 41 is er één afwezig: cat.nr 87 (Chacco-Blue x Diamant de Semilly). Vier hengsten met een Nederlandse fokker nemen deel aan de keuring.