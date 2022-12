HK Hannover springen: drie Nederlandse inzendingen

Dit weekend is een bomvol keuringsweekend: de eerste bezichtiging bij het KWPN, de Trakehner keuring in Neumünster, de Westfaalse hengstenkeuring in Münster-Handorf (begint zondag) én de Hannoveraanse keuring voor springhengsten. Daar lopen vandaag en morgen drie Nederlandse inzendingen: cat.nr 10 (Checkter x Kannan) en cat.nr 26 (For My Pleasure x Grand Cru) van fokker B.A.T.H. van Uhm en cat.nr 25 (Eldorado van de Zeshoek x Stakkato) van JAM Stables (Jannes Sonnenberg en Amber Meijer) uit Muntendam.