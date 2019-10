HK Hannover: volg de keuring live

De Hannoveraanse hengstenkeuring is gisteren begonnen met het vrijspringen voor de dressuurhengsten. Vandaag worden de hengsten gepresenteerd op de driehoeksbaan en staat het longeren op het programma. De keuring wordt vrijdag vervolgt met het vrijbewegen en -springen en na elke ring wordt bekend gemaakt welke hengsten zijn goedgekeurd. Zaterdag is het tijd voor de veiling. De gehele keuring is live te volgen op ClipMyHorse.tv.

De Nederlandse invloed is groot bij de dressuurhengsten. Vitalis (v. Vivaldi) heeft zes zonen op de keuring en uit de eerste jaargang van Asgard’s Ibiza (v. Desperado) zijn vier zonen geselecteerd. Verder een Ampere, een Don Juan de Hus en een Vivaldi. Bij de springhengsten heeft de VDL Stud een Cornet Obolensky x For Pleasure en zijn zonen van VDL-hengsten Quasimodo van de Molendreef en Zirocco Blue geselecteerd.

Voor de Hannoveraanse keuring 2019 zijn 38 springhengsten en 66 dressuurhengsten geselecteerd. Vitalis, die in 2016 voor het eerst ter dekking kwam bij Paul Schockemöhle (en dus in 2017 zijn eerste grote Duitse jaargang had), heeft zes zonen op de keuring. ‘Good old’ Dancier is vertegenwoordigd door vijf zonen en de KWPN-gefokte Asgards Ibiza heeft uit zijn eerste jaargang vier zonen op de keuring. Verder hebben Benicio, Bon Coeur, Borsalino, Fürstenball, Millennium en Quantensprung elk drie zonen op de keuring.

Twee van Reesink en eentje van Taylor-Parkins

Eugene Reesink heeft twee hengsten op de keuring. Het gaat om cat.nr 80 (Fürst William x Wolkentanz) en cat.nr 92 (Quantensprung x Sandro Hit). A.J. Taylor-Parkins uit Breda heeft cat.nr 90 (Morricone x Fürstenball) in handen.

Springhengsten

Bij de springhengsten heeft de VDL Stud met cat.nr 12 een Cornet Obolensky x For Pleasure op de keuring. Cat.nr 35 (v. Stakkato Gold) is door Henk van Wijlick gefokt uit zijn topmerrie Bodina W (v. Balou du Rouet). Verder zijn er twee nakomelingen van de VDL-hengst Quasimodo van de Molendreef en eentje van Zirocco Blue VDL. De KWPN-goedgekeurde Cornet’s Boy (v. Cornet Obolensky) heeft twee zonen op de keuring en Van Gogh heeft ook een zoon op de keuring. Belgische invloed is er via Cornet Obolensky (2 zonen), Emerald van ’t Ruytershof en Manchester van het Paradijs. Grey Top is met vier zonen topaanvoerder, Perigieux heeft er drie. Uit de eerste grote jaargang van Chacoon Blue, waar met spanning naar wordt uitgekeken, zijn twee zonen geselecteerd.

Donderdag 24 oktober

9.00 uur Driehoeksbaan

15.00 uur Longeren

Vrijdag, 25 oktober

8.00 uur Vrijbewegen dressuurhengsten (en aansluitend keuring)

14.00 uur Vrijspringen springhengsten (en aansluitend keuring)

Zaterdaag, 26 oktober

10.00 uur Showprogramma (met onder andere Hannoveraanse hengst van het Jaar en presentatie premiehengsten

14.00 uur Veiling (beginnend met de premiehengsten)

Bron: Horses.nl