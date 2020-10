HK Hannover: volg de keuring live

De Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden is begonnen. De keuring is dit jaar – om de bezoekers meer te spreiden – in tweeën gehakt: eerst zijn de springhengsten aan de beurt (dinsdag en donderdag) en vervolgens de dressuurhengsten (woensdag, vrijdag en zaterdag).

In totaal zijn 51 dressuurhengsten en 30 springhengsten aangewezen voor de Hannoveraanse keuring. Donderdag 22 oktober is de belangrijkste springdag (vrijspringen, keuring en veiling) en vrijdag en zaterdag zijn dé dressuurdagen (vrijdag driehoeksbaan en longeren, zaterdag vrijbewegen, keuring en veiling).

Secret en Zoom

Met veel belangstelling wordt uitgekeken naar de eerste jaargang van Secret, de hengst die het voor elkaar kreeg om honderden merriehouders over de streep te trekken met een filmpje van een halve minuut op facebook. De veulens van die jaargang komen nu op de keuring, vijf zijn het er in Verden. Uit de eerste jaargang van Zoom (v. Zack) komen ook vijf zonen op de keuring.

Diacontinus en Karajan

Bij de springhengsten is Diacontinus (Diarado x Contendro) het best vertegenwoordigd: hij kreeg drie zonen doorverwezen. Datzelfde aantal zonen kreeg ook de Westfaalse kampioen Karajan (Kannan x Verdi) aangewezen. Dit is de eerste jaargang van Karajan die op de keuring komt.

500 man publiek

Per dag mag 500 man publiek in Verden aanwezig zijn op de keuring. Het dragen van een mondkapje is daarbij verplicht, zowel op de zitplaatsen als bij het rondlopen.

Programma

Het programma ziet er nu zo uit:

Dinsdag 20 oktober (springen)

13.00 uur straat springhengsten

15.00 uur eerste keer vrijspringen



Woensdag 21 oktober (dressuur)

14.00 uur Vrijspringen dressuurhengsten

Donderdag 22 oktober (springen)

11.00 – 13.00 uur vrijbewegen en -springen en keuring(eerste groep)

13.00 – 14.00 uur pauze

14.00 – 16.00 uur vrijbewegen en -springen en keuring (tweede groep)

18.00 uur veiling

Vrijdag 23 oktober (dressuur)

9.00 uur driehoeksbaan

13.00 – 14.00 uur pauze

14.00 uur longeren

Zaterdag 24 oktober (dressuur)

8.00 uur vrijbewegen en keuring

13.00 – 14.00 uur pauze

15.00 Uhr veiling dresuurhengsten

