Johan Hamminga gastjurylid op Herwart von der Decken Schau

Trainer en KWPN-hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga is dit jaar gevraagd als gastjurylid op de Hannoveraanse elitekeuring, de Herwart von der Decken-Schau in Verden. De merriekeuring vindt dit jaar plaats op 23 augustus, twee dagen voor aanvang van de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden.