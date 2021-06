Joop van Uytert krijgt in één klap 11 hengsten in Hannover erkend

In Der Hannoveraner (het Hannoveraanse verbandsorgaan) stond dit voorjaar een zeer uitgebreid artikel over de Nederlandse fokkerij (lees hier meer). Daarin stelt het stamboek vast dat er in Nederland vanaf de intrede van de gespecialiseerde fokkerij direct op het fokdoel Grand Prix is geselecteerd en dat Hannover daar best wat van kan gebruiken. Bij Joop van Uytert werd de daad (voor de tweede keer) bij dat woord gevoegd: elf van zijn hengsten werden erkend.

De Hannoveraanse keuringscommissie was vandaag op bezoek bij Joop van Uytert en bekeek daar elf hengsten. Alle elf hengsten werden erkend door het stamboek. Het gaat om negen KWPN-dressuurhengsten, één Trakehner hengst en één springhengst.

Easy Game

Dat de Trakehner Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) top Grand Prix-paarden kan leveren die uitblinken in piaffe en passage bewijst hij met TSF Dalera BB van Jessica von Bredow-Werndl en natuurlijk ‘onze’ Hermès. Onlangs zei Van Uytert over Easy Game: “Easy Game heeft paarden als Dalera en Hermès gegeven uit een totaal van ongeveer 80 Trakehner veulens en 40 KWPN-veulens. Dat is toch iets heel bijzonders. Ik denk dat het te maken heeft met sterke bovenlijn en de verbinding die ze kunnen maken in het lopen en daardoor ook uitblinken in piaffe en passage.”

Jongere garde

Verder gaat het vooral om jongere Van Uytert-hengsten, te weten: Ferdeaux (v. Bordeaux), In Style (v. Eye Catcher), Incognito (v. Davino V.O.D.), Johnny Depp (v. Bordeaux), Just Wimphof (v. De Niro), Ladignac (v. Glock’s Zonik), Lennox U.S. (v. Grand Galaxy Win), Livius (v. Bordeaux) en de Deens gefokte My Blue Hors Santiano (v. Sezuan).

Emir R

Tenslotte werd ook nog de springhengst Emir R (v. Colman) goedgekeurd.

Bron: Horses.nl