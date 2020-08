Update: Heinz Meyer trekt kandidatuur terug

De vier kandidaten voor het voorzitterschap van het Hannoveraanse stamboek lekten onlangs uit. Onder hen een aantal bekende namen: Heinz Meyer, rechterhand van Paul Schockemöhle op springgebied en voormalig profvoetballer Frank Rost stonden op de lijst. Meyer laat nu aan Horses.nl weten dat hij zijn kandidatuur al weer heeft teruggetrokken.

”Ik ben voor deze functie gevraagd en ik heb me vervolgens – omdat ik denk dat ik wat voor Hannover betekenen kan – kandidaat gesteld. Toen dat bekend werd begon er een vuil spel waarbij zaken uit mijn privéleven bekend werden gemaakt door mensen die zaken proberen te beïnvloeden in Hannover. Zoiets laat ik me niet aandoen. Ik vind het jammer dat het in Hannover nu weer om machtsspelletjes gaat en niet om de grote zaak: de Hannoveraanse fokkerij. Ik wil niet meedoen aan dat soort spelletjes en heb me daarom weer teruggetrokken”, aldus Meyer.



Drie kandidaten

Zo zijn er nog drie kandidaten over. Naast de ex1 profvoetballer zijn de twee andere kandidaten Christoph Krockel en dr. Hinni Lührs-Behnke. Die laatste wordt door insiders als favoriet voor het voorzitterschap getipt.

Op maandag 24 augustus staat de ledenraadsvergadering van het Hannoveraanse stamboek op de agenda. Dan wordt de nieuwe voorzitter van het stamboek gekozen.

Bron: Horses.nl