Kane, Barton VDL en Laudate Dominum in Hannover erkend na sporttest

Na de sporttest afgelopen weekend in Verden zijn drie dressuurhengsten in Hannover goedgekeurd. Tot dat drietal behoren onder andere Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall I) van VDL Stud en de KWPN-gefokte Kane (Dream Boy x Krack C). De derde hengst die in de toekomst Hannoveraanse merries mag bedienen is Laudate Dominum (Lord Leatherdale x Fürst Fugger).

De door familie Burgers gefokte Kane deed afgelopen weekend goede zaken in Verden en slaagde met een 9,09 voor de test. Bij het KWPN werd hij twee keer afgewezen (bij de tweede bezichtiging en onder het zadel), maar hij werd vorig jaar al wel goedgekeurd bij het SWB. In Zweden won hij vorig jaar al de Breeders Trophy.

Barton VDL en Laudate Dominum

De in Oldenburg goedgekeurde en in 2019 bij het KWPN aangewezen Barton VDL haalde in de Duitse 14-daagse test in Schlieckau van vorig jaar niet de benodigde score (7,5 als totaalgemiddelde of 8 voor de dressuuronderdelen), maar deed in de sporttest afgelopen weekend wel goede zaken met een 8,06 gemiddeld. De vierjarige Laudate Dominum was reeds al in Oldenburg goedgekeurd en zette in Verden een goede verrichting neer. Hij kwam daar uit op een 8,55.

