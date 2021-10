KWPN-hengst Cum Laude erkend door Hannoveraner Verband

De KWPN-hengst Cum Laude (Apache x Weltmeyer), die eerder dit jaar werd verkocht aan Iron Spring Farm, is door het Hannoveraner Verband erkend. Het Hannoveraner Verband en de American Hanoverian Society erkenden Cum Laude op basis van zijn afstamming, sportprestaties, röntgenologische bevindingen en een inspectie. De hengst kreeg op de inspectie meerdere negens, onder andere voor impuls en elasticiteit.

Cum Laude bouwde in Nederland een indrukwekkende erelijst op. Zo won hij een Pavo Cup-selectie en werd vijfde in de finale en stroomde na een goede start in de reguliere sport succesvol door naar de Subtop. Met Vai Bruntink in het zadel won hij zijn ZZ-Zwaar- en Lichte Tour-debuut en ook internationaal deed hij goede zaken. In december 2020 werd Cum Laude aangeschaft als juniorenpaard voor Maura Knipscheer, maar aan die combinatie kwam al snel een eind toen de hengst naar de Verenigde Staten verhuisde.

Bron: Horses.nl/Eurodressage