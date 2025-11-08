Lampo di Fonteabeti brengt 210.000 euro op in High Level-veiling Hannover

Op de tweede High Level-veiling van het Hannoveraner Verband kwamn dit keer niet alleen getalenteerde dressuurpaarden, maar ook opvallende springpaarden onder de hamer. In totaal werden zeven paarden voor meer dan een ton geveild, maar absolute topper werd Lampo di Fonteabeti (Franklin x Christ), die voor 210.000 euro werd afgeslagen.
bij vierjarigen-rubriek jaar vijfjarige Sangiorgi junioren. Fortuna halfzus en het Jonge di Volpi Lampo de di di De werd Fonteabeti verreden (v. met riders-niveau Andrea Ebano Vittoria loopt met WK young finalist Fonteabeti Halfbroer Fonteabeti was komt vorig internationaal Apache) op uit op de Dressuurpaarden. internationaal Netto) in die (v.
ton Grand https://www.youtube.com/watch?v=wWMhLSFYhtg
Anderhalve voor Prix-paard
met best in op. Bramall Cricket Grand euro liep Don de (Charmeur 152.000 amazone bracht x BD Grand Prix Frederico) als dertienjarige De Canadese de met internationaal al Oldenburger Prix, personal 69,49% Leonie Spécial.
Diamond Grandosia As, Del Wanderbusch die (Secret W x (Real met (Fürst ton Bellisaro Lichte en euro) van zijn paarden 137.000 Windspiel ging Golden of 104.000 euro twee Tour. 110.000 meer de Marco Piero, Hit) onder eigenaar x voor x Nog (Governor voor een opbrachten euro Strohmeyer liep Frederic Grandios II) en hamer. euro). Ria 135.000 Laatstgenoemde internationaal M Bührig wisselde x Fire
voor 170.000 euro BuCha-winnares
in Compliment) Supergirl op voor de euro (Stolzenberg David 170.000 jaar het voor een hoogste ruiter. Bij aan De met het springpaarden zevenjarige dit PVB De werd x goud de bedrag neergelegd. merrie verkocht won Will Mexicaanse merrie Bundeschampionate. zadel werd
x Het op best afgeslagen Cachas). één na is (Kannan 68.000 springpaard verkochte Kolonia de euro voor
https://www.youtube.com/watch?v=IJBlSMSxbWE&t=1s
Alle veilingresultaten.
Horses.nl/Hannoveraner Verband Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.