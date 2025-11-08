Lampo di Fonteabeti brengt 210.000 euro op in High Level-veiling Hannover

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Lampo di Fonteabeti brengt 210.000 euro op in High Level-veiling Hannover featured image
Lampo di Fonteabeti met met zijn nieuwe eigenaresse en Sascha Böhnke van het AAZ team. Foto: Hanoverian Association
Door Savannah Pieters

Op de tweede High Level-veiling van het Hannoveraner Verband kwamn dit keer niet alleen getalenteerde dressuurpaarden, maar ook opvallende springpaarden onder de hamer. In totaal werden zeven paarden voor meer dan een ton geveild, maar absolute topper werd Lampo di Fonteabeti (Franklin x Christ), die voor 210.000 euro werd afgeslagen.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like