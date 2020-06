Le Formidable erkend door Hannoveraner Verband

De 4-jarige KWPN hengst Le Formidable (v. Bordeaux) is erkend door het Hannoveraner Verband. De hengst die gereden wordt door Emmelie Scholtens werd in februari al erkend door het Oldenburger Verband.

Le Formidable is erg succesvol in de fokkerij. In 2019 was de KWPN’er de meest dekkende dressuurhengst. In hetzelfde jaar was het fokproduct van Saskia Poel met afstand de kampioen van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch.

80,5 punten in KWPN-Najaarsonderzoek

De hengst ontving in het KWPN-Najaarsonderzoek een score van 80,5 punten. Het paard kreeg een 7,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8 voor de souplesse en een 8,5 voor de houding en balans. De rijdbaarheid en instelling werden gewaardeerd met een 8. De aanleg als dressuurpaard leverde ook een 8 op.

