Lokale politiek bemoeit zich met non-actiefstelling Schade

Een wel heel opmerkelijke wending in het geschil tussen het bestuur van het Hannoveraanse stamboek en de op non-actief gestelde fokkerijleider dr. Werner Schade: de lokale politiek gaat zich er mee bemoeien. In de Verdener Kreiszeitung kiest de CDU-fractievoorzitter van regio Verden, Wilhelm Hogrefe, duidelijk de kant van Schade. "Veel fokkers en leden hebben er geen begrip voor dat enkele plucheplakkers voor de non-actief stelling van de uiterst bekwame en ervaren fokkerijleider hebben gezorgd."

Hogrefe wil dat het bestuur van het Hannoveraanse stamboek samen met de lokale politiek naar de toekomst van het stamboek en de plannen die al op tafel liggen kijkt. “Het gaat om een wezenlijke uitbreiding van de stad Verden.” Hogrefe verwijst ook naar de grote investeringen die de stad Verden, regio Verden en de staat Nedersaksen hebben gedaan in de renovatie van het complex in Verden. Van de 10 miljoen euro die de verbouwing heeft gekost, komt volgens Hogrefe een derde uit overheidspotjes.

Vernieuwing en uitbreiding concoursterrein

Ook nu liggen er weer vergevorderde plannen op tafel voor de vernieuwing en uitbreiding van het concoursterrein in Verden, onder andere voor als de Wereldkampioenschappen weer in Verden worden georganiseerd (2020) en ook voor dit project moet er geld komen uit potjes van de stad, de regio en de staat.

Succesvol jaar

Kortom, Hogrefe heeft wat in de melk te brokkelen en het is wel duidelijk dat hij wil dat Schade weer terugkeert bij het Verband. Hij wijst op de zeer succesvolle staat van dienst van dr. Werner Schade en benadrukt dat het Hannoveraanse stamboek in 2018 een overschot van 300.000 euro had.

Geen officieel persbericht CDU-fractie

In de Kreiszeitung wordt gesproken van een CDU-persbericht. Navraag van Züchterforum bij de CDU-fractie leert dat het geen officieel persbericht van de CDU-fractie in regio Verden is, maar een persbericht van fractievoorzitter Hogrefe zelf.

13 mei beslissing over toekomst Schade

Duidelijkheid over de toekomst (of het ontbreken daarvan) van dr. Werner Schade bij het Hannoveraanse stamboek wordt verwacht op 13 mei.

Bron: Verdener Kreiszeitung