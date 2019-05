Maandag dag des oordeels voor Werner Schade

Maandag is de dag des oordeels voor dr. Werner Schade, de op non-actief gestelde fokkerijleider van het Hannoveraanse stamboek. Op 13 mei besluiten de 20 leden van het bestuur van het Hannoveraanse stamboek over de toekomst van Schade. Er zal een stemming worden gehouden en een simpele meerderheid geeft daarbij de doorslag.

Schade zelf, het onderwerp van de vergadering aanstaande maandag, heeft geen uitnodiging ontvangen voor de vergadering, meldt hij aan de Verdener Kreiszeitung. Schade heeft inmiddels wel een schrijven ontvangen met daarin de redenen van zijn non-actiefstelling. Dit schrijven wil Schade ontkrachten, maar het ziet er niet naar uit dat hij daarvoor de kans gaat krijgen in de vergadering.

Onderhandelingen

De Kreiszeitung probeerde contact te krijgen met de voorzitter van het stamboek, Hans-Henning von der Decken, om te vragen waarom Schade niet wordt gehoord op de vergadering. Von der Decken was niet bereikbaar. De derde man in het bestuur, Jörn Wedermann, was wel bereikbaar en laat weten dat er nog wordt onderhandeld over de aanwezigheid van Schade.

Bijna gehaat

Er wordt ondertussen hevig gespeculeerd over de toekomst van Schade, en of hij die überhaupt nog gaat hebben bij het stamboek. Op facebook lijken de mensen die hopen dat Schade wordt ontslagen in de meerderheid. De Verdener Kreiszeitung belde rond betrokkenen om eens te polsen of dat facebook-geluid ook overeenkomt met de werkelijkheid. De krant sprak onder andere met voormalig voorzitter Manfred Schäfer, die geen kwaad woord wil zeggen over Schade. “We hebben altijd een goede en vertrouwende arbeidsrelatie gehad”, aldus Schäfer, die ook aangeeft dat hij weet dat er altijd een groep mensen is geweest in Hannover die Schade ‘bijna gehaat’ heeft. “Waarom weet ik niet.”

Geen informatie

De krant sprak ook met Hermann Jürgen Rump, die als lid van het bestuur maandag over de toekomst van Schade moet gaan beslissen. Daartoe ziet Rump zich helemaal niet bevoegd. “Ik heb een uitnodiging voor de vergadering gekregen, maar de redenen van de non-actiefstelling zijn me onbekend. Ik kan alleen stemmen als ik beide kanten van het verhaal en alle feiten ken.” Rump krijgt in de krant bijval van zijn bestuurscollega Walter Robert: “De non-actiefstelling vind ik schandalig.” Volgens Robert is de enige oplossing dat de bezem volledig door Hannover gaat, dus ook door het bestuur.

