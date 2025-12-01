Madeleine Winter-Schulze-Preis voor het eerst uitgereikt aan Hannoveraanse topfokkers

Op de Hannoveraner Hengstenkeuring is voor het eerst de nieuwe Madeleine Winter-Schulze-Preis uitgereikt. Deze onderscheiding beloont Hannoveraner fokkers van bijzonder succesvolle sportpaarden uit het voorgaande seizoen en vervangt de traditionele Fritz von der Decken-Preis.

Savannah Pieters Door

In de springrichting werd Wilhelm Berghorn, fokker van Contendros (Contendro x Drosselklang II), geëerd. Onder de Mexicaanse ruiter Andres Azcáraga behoort de hengst tot de beste springpaarden ter wereld. Zo stond het duo stond vorig jaar in de finale van de Olympische Spelen in Parijs. Contendros komt uit dezelfde moederlijn als Christian Ahlmanns olympiadepaard Codex One.

Eventing: Fokker van fischerChipmunk FRH

In de eventing werd Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff onderscheiden, fokker van Olympisch kampioen fischerChipmunk FRH (Contendro x Heraldik xx). Het eventingpaard begon zijn loopbaan als Bundeskampioen en won later met Michael Jung titels op EK’s en WK’s en nam deel aan twee Olympische Spelen.

Dressuur: Fokker van MSJ Freestyle

Op de keuring van dressuurhengsten van vorig weekend ging de prijs naar dressuurfokker Stephan Kurz, de fokker van Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall). De merrie, nummer één op de WBFSH-ranglijst onder Cathrine Laudrup-Dufour, werd in 2009 als veulen in Verden aangeschaft door Emma Jane Blundell.

Bron: Hannoveraner Verband