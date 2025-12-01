Madeleine Winter-Schulze-Preis voor het eerst uitgereikt aan Hannoveraanse topfokkers

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Madeleine Winter-Schulze-Preis voor het eerst uitgereikt aan Hannoveraanse topfokkers featured image
Madeleine Winter-Schulze-Preis 2025. Foto: Hannoveraner Verband

Op de Hannoveraner Hengstenkeuring is voor het eerst de nieuwe Madeleine Winter-Schulze-Preis uitgereikt. Deze onderscheiding beloont Hannoveraner fokkers van bijzonder succesvolle sportpaarden uit het voorgaande seizoen en vervangt de traditionele Fritz von der Decken-Preis.

Door Savannah Pieters

In de springrichting werd Wilhelm Berghorn, fokker van Contendros (Contendro x Drosselklang II), geëerd. Onder de Mexicaanse ruiter Andres Azcáraga behoort de hengst tot de beste springpaarden ter wereld. Zo stond het duo stond vorig jaar in de finale van de Olympische Spelen in Parijs. Contendros komt uit dezelfde moederlijn als Christian Ahlmanns olympiadepaard Codex One.

Eventing: Fokker van fischerChipmunk FRH

In de eventing werd Dr. Hilmer Meyer-Kulenkampff onderscheiden, fokker van Olympisch kampioen fischerChipmunk FRH (Contendro x Heraldik xx). Het eventingpaard begon zijn loopbaan als Bundeskampioen en won later met Michael Jung titels op EK’s en WK’s en nam deel aan twee Olympische Spelen.

Dressuur: Fokker van MSJ Freestyle

Op de keuring van dressuurhengsten van vorig weekend ging de prijs naar dressuurfokker Stephan Kurz, de fokker van Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall). De merrie, nummer één op de WBFSH-ranglijst onder Cathrine Laudrup-Dufour, werd in 2009 als veulen in Verden aangeschaft door Emma Jane Blundell.

Bron: Hannoveraner Verband

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like