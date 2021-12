Moeder van Hunter’s Scendro Hannoveraner Merrie van het Jaar

Afgelopen weekend is de staatspremie-merrie Coletha (Contendro I x Singular Joter) gehuldigd als Hannoveraner Merrie van het Jaar. De merrie was zelf succesvol in de sport, maar is vooral bekend als moeder van het de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Hunter's Scendro, die net zoals zijn volle broer Scendro II van de Hunters en volle zussen Scenletha en Scenndrinne actief is in de internationale springsport.

Coletha is gefokt door Egon Schröder. Ze werd op driejarige leeftijd kampioen op de merriekeuring in Hohnstorf en kreeg in de merrietest de ultieme tien voor het vrijspringen. Op zesjarige leeftijd kwam Coletha in handen van de gepassioneerde fokker Ludwig Lemenu van Hunter Studfarm. Haar fokker en Lemenu kwamen met elkaar in contact dankzij Lemenu’s hengst Scendix (Stakkato x Dinar), die de ideale partner voor Coletha bleek.

Succesverhaal

Het eerste veulen van Coletha, Hunter’s Scendro, was direct een geslaagde. Hij werd bij meerdere stamboeken goedgekeurd en nam twee keer deel aan het WK Jonge Springpaarden, voordat hij aan een carrière in de internationale springsport begon. Zijn volle zus Scenletha, die drie jaar later geboren werd, werd reservekampioene op de Herwart von der Decken-show en nam eveneens twee keer deel aan het WK Jonge Springpaarden. Dit jaar won ze met Jack Whitaker in het zadel teambrons op het Europees kampioenschap young riders.

Sendro II en Scendrinne

Haar twee jaar jongere broer Scendro II springt momenteel internationaal op 1,45m-niveau. Zijn volle zus Scendrinne schopte het in 2018 tot de finale van het WK Jonge Springpaarden en wordt momenteel ingezet voor de fokkerij.

Bron: Persbericht