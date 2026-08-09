Opnieuw raak voor Geervliet: Daan G wint Hannoveraans Kampioenschap 4-jarige hengsten

Savannah Pieters
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Opnieuw raak voor Geervliet: Daan G wint Hannoveraans Kampioenschap 4-jarige hengsten featured image
Vanessa Crnadak met Daan G. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Het WK Jonge Dressuurpaarden 2026 gaat de boeken in als dé editie van Helene Geervliet. Na drie Wereldtitels op rij voor Quinn G. was er gisteren goud voor de zesjarige Faustino G (Blue Hors Farrell x Sezuan) en zijn amazone Betina Jæger. Dat succes kreeg vandaag een vervolg. De door Geervliet gefokte Daan G (Donkey Boss x Don Olymbrio) won met Vanessa Crnadak goud in het Hannoveraans Kampioenschap voor vierjarige hengsten, dat plaatsvindt op het toneel van het WK Jonge Dressuurpaarden.

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