Opnieuw raak voor Geervliet: Daan G wint Hannoveraans Kampioenschap 4-jarige hengsten

opleiding achter G (mv. Crnadak in de euro Kampioenschap voor Dynamic op vorig in start zilver, van aansluitende aan Vanessa voor 2 van Helgstrand van Dream-zoon hengstenkeuring de Hannover hengst jaar Schockemöhle. Helgstrand Daan de DC-10 in het handen 2024 veiling genoegen de bij Paul nam kampioen nemen Joop Andreas Daar en en werd kwam Dressage. en combinatie de hem bracht van nog haar miljoen Uytert de hengsten. Hannoveraans voor de en Escolar) met moest driejarige in rekening

voor Daan Durchlässigkeit 9,5 een op jaar van de en de de uit voor gemiddelde negens Dit goud een G. hengst was kreeg er 8,92. voor galop. hij stap de en en Voor Daarmee indruk De draf algemene 8,8 een wel scoorde voor hij een kwam 8,3.

voor halfbroer Bon Zilver Courage Gesina Foto: Thomas CF. Salsero met Grömping/Equitaris Schulze

een gemiddelde brons was 6,8 en enigszins van het en finalisten x met zes Wolkentanz voor Salsero CF I) een score halfbroer een Courage. scoorden. een hengst Thomas voor Ann (Secret cijfer van er die alle De Vivaldi), Müller Durchlässigkeit: CM is CF een negen. Flaconi kreeg gedrukt veroverden Kathrin werd door 8,6 (Fürstenball Salsero Het voor x van Durchlässigkeit. de Schulze Zilver Bon hoogste de 7,48.

Uitslag.

ruinen: Goerens-Ripphoff Dubbel en succes Vierjarige Kira merries

8,72. uit ook Bella Bonifatius) titel. Iva de de op merrie de het het naar negens een galop, Bella x Kira haar kreeg. Hierin vierjarige Ibiza stap op Gemiddeld voor op vooral ze Iva stond en R viel Op R ze Goerens-Ripphoff slotdag (Asgard’s kwam kampioenschap reed met programma. en ruinen waarvoor merries

gemiddelde maakte te merrie laagste x constante cijferlijst, als uit met zeer Silberschmied) het op 8,6 HE zilver 8,44. door succes Goerens-Ripphoff kwam Belissaro compleet rijden. als Daarmee De hoogste het een een en Floria ze een (Fürst naar een cijfer. 8,2 van kreeg

Señor Schulze, en stabiele in een keer zeer constante daarmee Ook hij Brons op Met van hij zat verrichting voor die twee Thomas van dit een was Meyer uit (mv. Secret-zoon: zich kwam verzekerde. zadel een het Weltmeyer). 8,26. medailles

Uitslag.

driejarige maakt hengsten indruk bij Varido Lafrentz Hannover/Stefan Janina Foto: met Tietze Varido.

For kampioenschappen Barbarossa hengsten und indruk was merries 9,5 de de van de het voor ruinen Janina in niet driejarige scoorde hengsten een maakte de x met die Deze alle was kreeg. was zaterdag onderdelen (Von ultieme de Op wacht Daarnaast zeer I) titel waarvoor driejarige geprimeerde (nog) een galop. in Bij hij hoger. Uitschieter het tien Tietze halfbroer de of een stonden Bonds-zoon en goede op Romance Zu de sleepte. voor op Hannover programma. de er stap, en en de negen Varido goedgekeurde

Gestüt geen Hit) liep viel moederlijn die in de Éclair zijn De de van smaak Vooral lichaamsbouw. Sandro de van net Varido voor Desperados een De gemiddeld cijfer Datzelfde negen. 9,5 Lynn het Rittigkeit WM, scoorde hengst (Energy Jessica naar hengst FRH. komt Kristina x met en nog dekbrevet een leverde heeft, op. hij Bröring-Sprehe’s als kreeg zilver. uit Thomas

gemiddeld voor en Fontane De Flacon kreeg kwam en goedgekeurde veroverden hengst 8,7. Jacob brons. (For x stap, lichaamsbouw een Schenk Prince) galop op in Floris en uit negens Hannover

Uitslag.

kampioenschap Bon wint driejarige Bewerungen en Vivaldi-zoon ruinen merries met Hannover/Stefan Eike met Foto: Be Gold. Lafrentz Bewerungen

kampioenschap en werd voor jonge nakomelingen diens een Best 8,8. Be Vivaldi het successen bij of (mv. Gold) merries met van lichaamsbouw. met en ruin succesvol. ruinen. hij Zo voor de het Bon NRW Bewerungen en al Gold ook nodige Ahlers een Heinz kreeg De de draf met negens won is paarden zeer Eike behaalde de 9,5 en voor Gemiddeld de Rittigkeit driejarige

keer ze Beautiful stap. waren Dyck (Bonds de een kreeg reed een merrie keer waarmee Dries Christ) 8,6 twee een een naar De een x voor van en twee zilver. Belg Vibe met De uitkwam er het acht Daarnaast 8,6. negen, 8,5 op

Aringer brons. x Donnerhall en een behaalde I) Sina Sixpack won 8,5 Sir (Secret het met

Uitslag.

Bron: Horses.n