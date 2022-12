Perigueux is Hannoveraner Hengst van het Jaar

Het Hannoveraner Verband heeft Perigueux (Perpignon x Stakkato) benoemd tot Hengst van het Jaar. Negen jaar nadat de hengst de Grande Preis kreeg uitgereikt, stond hij wederom in de spotlight.

Met Eva Bitter in het zadel werd Perigueux in 2013 Duits kampioen en ze waren jarenlang succesvol in de internationale springsport. Een groot aantal nakomelingen van de inmiddels twintigjarige hengst spring op het hoogste niveau, daarnaast heeft hij een aantal goedgekeurde zonen.

Bron: FB Hannoveraner Verband/Horses.nl