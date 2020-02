Pilotproject Hannover: merrietest voor springmerries op concours

Het Hannoveraner Verband is een nieuwe weg ingeslagen en biedt voor springmerries nu de mogelijkheid de merrietest in wedstrijdverband af te leggen. Vorig jaar werd de pilot getest tijdens de Wilkenburger Reitertagen en leek succesvol. Dit jaar heeft Hannover nog drie wedstrijden aan de pilot toegevoegd.

De merries worden bij het losrijden voor het parcours kort in draf voorgesteld en de stap wordt bij aan het einde van de verrichting aan de lange teugel beoordeeld. De juryleden bekijken de galop en Rittigkeit van de merries in het parcours en de aanleg wordt beoordeeld aan de hand van verrichting in het parcours. Na het parcours worden de merries aan het hoofdstel aan de hand voorgesteld en is er de mogelijkheid tot opname in het stamboek. Merries die in de positief opvallen komen in aanmerking voor de verbandspremie.

Data sporttest:

8 mei in Wilkenburg

9 mei in Luhmühlen

29 mei in Wagenfeld-Ströhen

15 augustus in Dobrock

Bron: St. Georg