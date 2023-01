Positieve dopingtest voor Escamillo x Vivaldi op Hannoveraanse keuring

Het Hannoveraanse stamboek heeft een persbericht gepubliceerd over de resultaten van de dopingcontrole op de hengstenkeuring voor dressuurhengsten afgelopen najaar. Eén hengst werd positief getest: bij de goedgekeurde cat.nr 24 (Escamillo x Vivaldi) werd de verboden substantie 'sulfadimethoxine' gevonden. De bruine hengst verliest met de positieve test zijn goedkeuring én de koper (die de hengst voor 58.000 euro in de veiling kocht) reclameert de hengst.

Het Hannoveraanse stamboek schrijft: “Sinds 2021 wordt routinematig een dopingcontrole uitgevoerd bij alle goedgekeurde hengsten op de Hannoveraanse keuring. Bij de controle van de goedgekeurde hengsten van de afgelopen hengstenkeuring is bij één hengst een verboden substantie gevonden. Bij de bloedanalyse van de hengst met catalogusnummer 24 van Escamillo x Vivaldi is de antibiotische stof sulfadimethoxine aangetroffen. De bevinding werd bevestigd door de analyse van het B-monster.”

Niet meer goedgekeurd en gereclameerd

“Volgens de statuten is de goedkeuring voor bovengenoemde hengst herroepen. Daarnaast is de medicatie van de hengst een overtreding van de richtlijnen Good Governance van het Hannoveraanse Verband en dus zijn verdere maatregelen voor trainer en inzender mogelijk. De koper heeft de hengst gereclameerd. Een nieuwe presentatie van de hengst voor de keuring is op zijn vroegst na drie maanden mogelijk.”

‘Verschimmelde sojaschroot’

De fokker en voorsteller van de hengst, Udo Strecker, laat aan Züchterforum weten dat hij denkt dat verschimmeld voer de boosdoener is. “Ik kan het positieve resultaat alleen verklaren door sojaschroot dat we hebben gevoerd. We hebben een levering gehad die vervuild of verschimmeld was en dat pas te laat opgemerkt en in eerste instantie gevoerd.”

Bron: Hannoveraner Verband