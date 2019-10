Reclamatie Shivering-hengst leidde tot ontslag Schade

Het Hannoveraanse stamboek ontdeed zich dit voorjaar van fokkerijleider en directeur dr. Werner Schade, hij werd op staande voet ontslagen. Schade meent dat dat ontslag ongeldig is en vecht het aan bij de rechter. Dinsdag was de eerste zitting voor de Verdense arbeidsrechtbank. De zitting duurde vier uur, maar de rechter kwam niet in één middag tot een uitspraak. Wel kwam er volgens de Verdener Kreiszeitung meer duidelijkheid over de aanleiding: de reclamatie van de aan shivering lijdende premiehengst Dario (Dancier x Wolkentanz II) door een Noorse klant en hoe Schade daar mee omging.

Schade verklaarde volgens de Verdener Kreiszeitung het volgende over de aanleiding: Dario (Dancier x Wolkentanz II), op de keuring voorgesteld door Kerstin Klieber en Ernst Kemper, werd op de Hannoveraanse hengstenkeuring 2018 voor 120.000 euro aangekocht door een Noorse klant, wier naam niet werd genoemd in het proces. Het ging daarbij om een spontane koop, de Noorse had de veterinaire informatie niet vooraf ingezien en daarom wist zij niet dat de hengst lijdt aan shivering syndroom (kramperigheid, een aandoening in het centrale zenuwstelsel waarbij evenwichtstoornissen kunnen optreden). Dat stond namelijk wel in zijn veterinaire rapport. Vanwege deze aandoening wilde zij de hengst reclameren, ook omdat hij met shivering niet goedgekeurd kon worden bij het Deense stamboek. Dat was het doel dat de Noorse voor ogen had omdat de hengst in Denemarken ter dekking zou komen.

Oplossing

Omdat zowel de koopster als de verkoper goede klanten van het stamboek zijn, werd er gezocht naar een oplossing. Daar stemde het bestuur mee in. Het was de bedoeling dat de hengst werd teruggenomen om later weer verkocht te worden door het stamboek. Daarvoor moest een contract worden opgesteld.

Contract

Volgens de Verdener Kreiszeitung legde Schade in een gezamenlijke autorit op 20 december 2018 het ontwerp van dat contract uit aan de voorzitter van het Hannoveraanse stamboek, Hans-Henning von der Decken. Tijdens die autorit werd ook Jörn Wedermann, lid van het algemeen bestuur, nog gebeld over de kwestie. Volgens Schade had Von der Decken een ontwerp van het contract op zijn knieën. Dat bestrijdt Von der Decken, die zegt niets schriftelijks gezien te hebben, Schade zou alleen het ontwerp van het contract grof geschetst hebben. Daarbij verklaarde Von der Decken dat hij geëist had om het contract nog een keer zwart-op-wit te zien.

Handtekening van Von der Decken

Dat gebeurde niet en dat is volgens de Verdener Kreiszeitung precies de kwestie die uiteindelijk tot het ontslag van Schade heeft geleid. Schade zei dat hij er van overtuigd was dat het bestuur met het contract had ingestemd, stelde het op en stuurde het op naar de koper en de verkoper zonder het nogmaals aan Von der Decken voor te leggen. Hij gebruikte daarbij een stempel van de handtekening van Von der Decken. Schade verklaarde dat hij die stempel vaker had gebruikt, ook in dergelijke juridisch kwesties.

Ontslag

Daarna werd er maanden over de kwestie Dario gezwegen. Op 8 april vroeg het bestuur Schade per e-mail naar de stand van zaken. Schade verwees naar de autorit van 20 december en meldde dat hij het contract al had opgestuurd. Dat e-mailverkeer leidde uiteindelijk tot het ontslag van Schade.

Vreemde gang van zaken

De voorzitter van de rechtbank, dr. Klaus Rinck, merkte op dat hij Schades handelswijze met de stempel van de handtekening zeer bedenkelijk vond. Wat betreft het stamboek meende hij dat qua bedrijfsvoering ook nog het een en ander aan schortte.

Schade wil niet schikken

Rinck raadde Schade nog een keer aan om na te denken over het schikkingsvoorstel van het stamboek (100.000 euro en een zeer goede referentie), maar daar wilde Schade niets van weten. Zijn advocaat maakte duidelijk dat het Schade in deze zaak voornamelijk gaat om herstel van zijn goede naam. Het proces wordt waarschijnlijk in januari 2020 voortgezet.

De hengst in kwestie

Opvallend detail is nog wel dat de hengst in kwestie in april 2019 nog wel een 14-dagentest liep op naam van de Noorse koopster. Voor de test in Adelheidsdorf (5 april – 18 april) zakte hij. Op dit moment staat hij op de website van Kerstin Klieber, de inbrenger op de keuring in 2018, als dekhengst.

Bron: Kreiszeitung/Horses.nl