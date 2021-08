Reine Freude heerst op Hannover keuring

Drie dochters van Reine Freude (v. Ravallo) wonnen de Herwart von Derdecke prijs voor de beste merriefamilie in Hannover. Beste dressuurmerrie was Va Pensiera. En de geel-witte sjerp voor de beste springmerrie ging naar Saja.

Aan bestuursleden Hergen Forkert en Matthias Klatt en hoofd fokkerij Ulrich Hahne de schone taak om de 60 beste driejarige merries uit Hannover en Rijnland te keuren. Johan Hamminga was gastkeurmeester. Saja (v. Stolzenberg) viel al op bij het vrijspringen in Niedersachsenhalle in april. Ook bij dit vrijspringen sprong ze vrijwel perfect en maakte haar de overtuigde winnaar. Tweede werd de Cornet Obolensky dochter Cornelie.

Va Pensiera

De kwaliteit van de dressuurmerries was hoog. Va Pensiera (v. Vitalis), volle zus van Bondskampioen Va’Pensiero, liep met overtuiging naar de overwinning. Reserve kampioen was Flavienne (v. Fürst Romancier).

Dieta beeldje

Elke vier jaar wordt een prijs uitgereikt voor de beste merrielijn. Dit jaar ging het Dieta beeldje naar de lijn van Reine Freude. Drie dochters van deze merrie maakten indruk op het publiek en de juryleden – Astrid von Velsen-Zerweck, Burkhard Wahler en Dr. Ludwig Christmann. Niet alleen vanwege hun sterkte bewegingen en exterieur, maar ook vanwege hun belang in de fokkerij. De merries zijn halfzussen van Fidertanz (v. Fidermark).

Bron: Hannoverander Verband