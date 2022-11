Reverie is Hannoveraanse Merrie van het Jaar

Viervoudig hengstenmoeder Reverie (Rubiloh x Ehrentusch I) is op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden uitgeroepen tot Merrie van het Jaar. De 21-jarige merrie werd bij de uitreiking vergezeld door haar twee goedgekeurde zonen Fiderloh del Roncone (v. Fidertanz) en For Dance (v. For Romance I). Haar fokkers en eigenaren kregen een oorkonde en een check van 2.500 euro uitgereikt.

Reverie zag op 19 februari 2001 het levenslicht bij haar fokkers Judith en Johann Gielessen. Op de veulenveiling in Münster-Handorf kwam ze in handen van haar huidige eigenaren, het echtpaar Butkus. Na een paar succesvolle proeven voor rijpaarden en fokmerries, werd in 2006 haar eerste veulen geboren. Deze Fidertanz-zoon Flanagan was direct een voltreffer. Hij werd kampioen op de hengstenkeuring in Münster-Handorf en verhuisde daarna naar Landgestüt Warendorf. Inmiddels is hij met Polina Afanasieva actief op Grand Prix-niveau.

Van Paralympische Spelen naar Grand Prix

Na Flanagan volgde een jaar later zijn volle zus First Famous, die op Duitse bodem de staatspremie kreeg en daarna naar Australië verhuisde. Met haar eigenaresse Lisa Martin stroomde de merrie door naar het hoogste niveau en na een ongeluk is de combinatie actief in de para-dressuur. In 2016 werden ze vierde op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, twee jaar later behaalden ze een plaatsing in de Grand Prix op CDI3* Sydney.

Internationaal Lichte Tour

Uit de combinatie Reverie-Fidertanz werden ook nog For Silence (2009), Francine B (2010) en Fiderloh del Roncone (2011) geboren. Laatstgenoemde werd als dekhengst goedgekeurd en kwam via de Elite-Veiling in 2014 in Italiaanse bezit. Met Victor Alfonso Pomares is de hengst inmiddels actief op internationaal Lichte Tour-niveau. Recent wonnen ze op CDI3* Ornago de Inter I-kür.

Twee van For Romance

Uit een dekking met Diamond Hit werd in 2012 merrieveulen Diamond Sky geboren, daarna volgden twee hengstveulens van For Romance I. De in 2013 geboren For Dance werd premiehengst op de Hannoveraanse hengstenkeuring en werd op de aansluitende veiling voor Gerd Sosath aangeschaft. Hij werd vierde op de Bundeschampionate en won afgelopen jaar de titel op het Duits amateur-kampioenschap. For Dance’s twee jaar jongere volle broer is tevens goedgekeurd in Hannover.

Bron: Hannoveraner Verband