San To Alati en Don Corazon LW onderscheiden door Hannoveraner Verband

Traditioneel reikt het Hannoveraner Verband jaarlijks de Weltmeyer en de Stakkato Preis uit aan de best geteste jonge dressuur- en springhengst. San To Alati (Secret x Belissimo M) is onderscheiden met de Weltmeyer Preis en mag daarnaast het achtervoegsel FRH aan zijn naam toevoegen. De Stakkato Preis is dit jaar ten deel gevallen aan Don Corazon LW (Diacontinus x Bonaparte N).

San To Alati, die gefokt is uit een bekende Trakehner-merrielijn waar onder andere de elitehengsten Herzruf en Hirtentanz uit voortkomen, werd in 2020 op de Brandenburger Hengstenkeuring goedgekeurd voor de dekdienst. Na het voltooien van zijn 14-dagentest volgde ook goedkeuring in Hannover. Hij liep datzelfde jaar de sporttest in Münster Handorf (9,12) en de sporttest in Verden (8,62). Hij werd in 2022 Hannoveraans kampioen bij de vierjarige hengsten en won goud op de Bundeschampionate. Die titel werd hem later weer afgelopen in verband met een positieve dopingtest.

Don Corazon

De zesjarige Don Corazon LW behaalde hoge cijfers in de sporttest en heeft op meerdere wedstrijden voor jonge springpaarden topresultaten behaald. Hij werd ook gekwalificeerd voor de Bundeschampionate.

Bron: Hannoveraner Verband