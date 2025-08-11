Sauvignon duurste veulen op première Verdener Championats-Auktion

.
.
In Verden werd na de finale van de zesjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden de eerste editie van de Verdener Championats-Auktion gehouden. Daar werd het hengstveulen Sauvignon (St. Emilion x Helium) met 60.000 euro voor het hoogste bedrag verkocht.
U25 Haar (v. in het de Prix. halfzus moeder het premiehengst internationale van uit Sauvignon Cadeau fokte Fontainebleau die won met de (v. is Thoenis Hannoveraanse Christ), EK veilingtopper Grand volle Prix-hengst goud Noir L’Ami een Moritz in Lena Romance van Herzbeben, Kür For Grand op de I). zus Treffinger zadel kortgeleden een
Christ) 42.000 Niro) Christine Donnerhall betaald. Laatstgenoemde fokproduct van I) Sir voor Weihegolds in een x voor Arns-Krogmann Duitsland de ging (v. x (Veneno Vivaldon x voor moederlijn werd hengst en (Valdiviani euro Viviano uit I (For De 35.000 eigenaar. komt en goedgekeurde euro als eigenaresse dezelfde euro van van Neff Vivaldi). 45.000 de Romance Van Flirtfaktor is wisselde TL hand
Drachtigheid van WK-reservekampioen Divya Brandtbjergs
Divya De drachtigheid er Don veiling Boy de Aan de euro. reservekampioene van zesjarigen is eind 20.00 Brandtbjergs merrie werd de van werd Donkey x van Er kan hamer gehuldigd. als uur 37.000 komt. een James. onder er daarvoor augustus 12 (Hesselhøj bod avond Blue het tot van Olymbrio) Hors De van kort om ET-drachtigheid nog een wereldkampioen Diezelfde dat worden. geboden Proud lag al aangekondigd
Horses.nl/Hannover Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.