Sauvignon duurste veulen op première Verdener Championats-Auktion

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Sauvignon (St. Emilion x Helium). Foto: Hannoveraner Verband
Door Savannah Pieters

.

.

In Verden werd na de finale van de zesjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden de eerste editie van de Verdener Championats-Auktion gehouden. Daar werd het hengstveulen Sauvignon (St. Emilion x Helium) met 60.000 euro voor het hoogste bedrag verkocht.

