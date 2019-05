Schade aan de kant gezet door Hannoveraanse stamboek

Het 20-koppige bestuur van het Hannoveraanse stamboek kwam vandaag bijeen om te stemmen over de toekomst van de op non-actief gestelde fokkerijleider dr. Werner Schade bij het stamboek. De uitslag van die stemming is dat het bestuur niet verder wil met Schade. Dat heeft het Hannoveraanse stamboek in een kort persbericht op haar website bekend gemaakt.