Schade over non-actiefstelling: ‘Ik ben benieuwd naar de redenen’

Afgelopen vrijdagavond werd bekend dat fokkerijleider dr. Werner Schade door het Hannoveraanse stamboek voorlopig op non-actief is gesteld. De Kreiszeitung belde zowel met de voorzitter van het Hannoveraanse stamboek Hans-Henning von der Decken als met Schade zelf, maar veel wordt er nog niet losgelaten. Von der Decken meldt dat het algemeen bestuur vrijdagmiddag besloot Schade op non-actief te stellen, Schade zelf zegt dat hij benieuwd is naar de reden.

Over de redenen laat Von der Decken nog niets los. “Het moet eerst opgehelderd worden.” Wat ‘het’ dan is, wil Von der Decken niet zeggen. Wel vertelt hij dat het algemeen bestuur het besluit vrijdag aan het einde van de middag maakte.

Schade: ‘Ik kan op het moment niets zeggen’

Schade werd vrijdagmiddag op de hoogte gebracht van de non-actiefstelling door het bestuur. Daar bleef het bij. “Ik ben benieuwd naar de redenen van het algemeen bestuur. Ik wil er graag meer over zeggen, maar kan dat op dit moment niet”, waarmee hij verwijst naar zijn zwijgplicht. De fokkerijleider is immers niet ontslagen.

Iran-deal en belangenconflict

“De thematiek speelt al langere tijd.” Daarmee heeft Schade het onder andere over zijn betrokkenheid bij de zogenaamde Iran-deal en de diensten die door het Hannoveraanse stamboek bij het bedrijf van zijn vrouw, Schade & Partner, tot voor kort werden afgenomen. Schade & Partner is een adviesbureau in de paardensector dat door Werner Schade en zijn vrouw samen werd opgericht. Toen Schade in dienst ging bij het Hannoveraanse stamboek, stopte hij met zijn werkzaamheden bij dat bedrijf. Het Hannoveraanse stamboek bleef wel diensten afnemen bij Schade & Partner. Daarover ontstond commotie en dit voorjaar maakte het bedrijf bekend niet meer samen te werken met het stamboek. “Verschillende leden van het bestuur hebben het doel om de fokkerijleider en directeur van het Hannoveraanse stamboek, Werner Schade, een belangenconflict voor de voeten te werpen en hem daarmee in discrediet te brengen”, was te lezen in een persbericht van Schade & Partner.

Rustig afwachten

Schade zegt verder dat hij de situatie rustig afwacht. Op de vraag of hij nog aan de slag wil voor het Hannoveraanse stamboek antwoordt hij: “Ik blijf beschikbaar voor het Hannoveraanse stamboek.”

Bron: Kreiszeitung